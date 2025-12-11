Kamuran Akkor: Demet çok cici bir kız

×
Güncelleme Tarihi:

#Kamuran Akkor#Demet Özdemir#Eşref Rüya
Sayit DURMAZ
Oluşturulma Tarihi: Aralık 11, 2025 08:44

Kamuran Akkor, Cengiz Orhonlu ve Özge İnce’nin rol aldığı “Kelebekler Özgürdür” oyunu önceki akşam Kats Sahne’de izleyiciyle buluştu.

Oyunu izleyenler arasında “Eşref Rüya”nın yıldızı Demet Özdemir de vardı. Özdemir oyun öncesi kuliste Kamuran Akkor’u ziyaret etti.

Kamuran Akkor oyun sonrası kendisini izlemeye gelen Demet Özdemir’e övgüler yağdırdı:

“Sahne arkasında sohbet ettik, çok cici bir kız. Hem oyunculuğunu hem de sanatçılığını çok beğeniyorum.”

'Sanatın cinsiyeti olmaz'

Sitare Akbaş, eşi Cengiz Orhonlu’nun rol aldığı “Kelebekler Özgürdür” oyununu izlemeye gitti. Çift oyun öncesi birlikte poz verdi.

Şişli’de bir tiyatro sahnesini devralan çift “Sahnede yapılacak çok iş vardı. Şimdi dinlenme zamanı” dedi. Sitare Akbaş, “Kadınlara kavuk verilmeli mi?” tartışmasına da değindi: “Kadın da kavuk almalı. Sanatın cinsiyeti olmaz.”

