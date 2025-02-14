Karısı bir anda herkesin önünde çırılçıplak kalmıştı: Ünlü çift boşanıyor

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Önceki hafta yapılan Grammy töreninde karısı Bianca'yı kamera karşısında soyan Kanye West'in bu ikinci evliliğinin de bitmekte olduğu ileri sürüldü.

İngiliz Daily Mail gazetesinin haberine göre çift, boşanmak için avukatlarını bile buldu.

Grammy töreninde tam kamera karşısına geçtikleri sırada Kanye West'in bir sözüyle Bianca Censori üzerindeki kürkü omuzlarından aşağıya doğru çıkarmış ve bütün bedenini gözler önüne seren bir şeffaf elbiseyle çıplak halde kalmıştı.

Yine söylenenlere göre Kanye West ile Bianca Censori, törenin ardından düzenlenen partide tartışmıştı.

Kanye West ilk evliliğini Kim Kardashian ile yapmıştı. Ondan dört çocuk sahibi olan West, Kardashian kendisinden boşanmak isteyince bunu uzun süre kabullenememişti.

İddialara bakılırsa Kanye West'in sosyal medyadan yaptığı paylaşımlar da çiftin ayrılığını körükledi.

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Kanye West bir önceki evliliğini ünlü TV yıldızı Kim Kardashian ile yapmıştı... Dört çocuk sahibi olan çiftin evliliği 2014 ile 2022 arasında devam etti. Kardashian'ın kendisinden boşanmak istemesini bir türlü kabullenemeyen West, onun malikanesine içi güllerle dolu kamyonet bile göndermişti.