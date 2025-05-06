Kalp krizi geçiren 11 yaşındaki küçük oyuncu hayatını kaybetti...'Kızımın dudakları mosmor oldu.... Onu uyuttular, bir daha uyanmadı'

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11 yaşındaki Millena Brandao, ardı ardına birden çok kamp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Talihsiz çocuk oyuncunun Sao Paulo'daki Granjau Hastanesi'nde son nefesini verdiği açıklandı.



Doktorların verdiği bilgiye göre bir dijital kanalda yayınlanan Sintonia adlı diziyle tanınan Brandao, geçen hafta çarşamba ve perşembe günlerinde 13 kez kalp durması sorunu yaşadı.



Talihsiz küçük kızın annesi Thay Brandao, basına yaptığı açıklamada kızının ölüm nedeninin henüz kesin olarak açıklanmadığını söyledi.



Millena Brandao'nun 24 Nisan gününden itibaren baş ağrısı, bacağında uyuşukluk, iştahsızlık gibi sorunlar yaşadığı belirtildi.



Bu süreçte defalarca hastaneye gitti ama küçük kızda herhangi bir sorun belirlenemedi.

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DOKTORLAR BEYNİNDE TÜMÖR OLDUĞUNU BELİRLEDİ

Doktorlar ilk başta genç modelin dang humması hastalığına yakalandığını düşünmüş ancak yapılan ek testlerde beyin tümörü tespit edilmişti.

Annesinin anlattığına göre küçük kız, 29 Nisan'da hastaneye götürüldü. Orada kalp krizi geçirdiği belirlendi ve hemen entübe edildi.

Brandao'nun annesi olup bitenleri "Dudaklardı morardı, sonra onu hayata döndürdüler ve entübe ettiler. Ondan sonra da bir daha uyanmadı" diyerek anlatı.

Acılı anne hastanenin kızına bakacak yeterli çalışanı olmadığını da söyledi. Anlattığına göre bir tarama yapıldı, o sırada da beyninde 5 santimlik bir tümör belirlendi. Fakat tümör konusunda da yeterli araştırma yapılmadı.