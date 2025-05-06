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Kalp krizi geçiren 11 yaşındaki küçük oyuncu hayatını kaybetti...'Kızımın dudakları mosmor oldu.... Onu uyuttular, bir daha uyanmadı'

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#Millena Brandao#Çocuk Yıldız Öldü#Çocuk Yıldız Kalp Krizinden Öldü
Kalp krizi geçiren 11 yaşındaki küçük oyuncu hayatını kaybetti...Kızımın dudakları mosmor oldu.... Onu uyuttular, bir daha uyanmadı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 06, 2025 11:15

Brezilyalı çocuk yıldız hem ailesini hem de kendisini oynadığı yapımlardan tanıyanları büyük bir yasa boğdu.

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11 yaşındaki Millena Brandao, ardı ardına birden çok kamp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Talihsiz çocuk oyuncunun Sao Paulo'daki Granjau Hastanesi'nde son nefesini verdiği açıklandı.

Doktorların verdiği bilgiye göre bir dijital kanalda yayınlanan Sintonia adlı diziyle tanınan Brandao, geçen hafta çarşamba ve perşembe günlerinde 13 kez kalp durması sorunu yaşadı.

Talihsiz küçük kızın annesi Thay Brandao, basına yaptığı açıklamada kızının ölüm nedeninin henüz kesin olarak açıklanmadığını söyledi.

Millena Brandao'nun 24 Nisan gününden itibaren baş ağrısı, bacağında uyuşukluk, iştahsızlık gibi sorunlar yaşadığı belirtildi.

Bu süreçte defalarca hastaneye gitti ama küçük kızda herhangi bir sorun belirlenemedi.

Kalp krizi geçiren 11 yaşındaki küçük oyuncu hayatını kaybetti...Kızımın dudakları mosmor oldu.... Onu uyuttular, bir daha uyanmadı

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DOKTORLAR BEYNİNDE TÜMÖR OLDUĞUNU BELİRLEDİ
Doktorlar ilk başta genç modelin dang humması hastalığına yakalandığını düşünmüş ancak yapılan ek testlerde beyin tümörü tespit edilmişti.

Annesinin anlattığına göre küçük kız, 29 Nisan'da hastaneye götürüldü. Orada kalp krizi geçirdiği belirlendi ve hemen entübe edildi.

Brandao'nun annesi olup bitenleri "Dudaklardı morardı, sonra onu hayata döndürdüler ve entübe ettiler. Ondan sonra da bir daha uyanmadı" diyerek anlatı.

Acılı anne hastanenin kızına bakacak yeterli çalışanı olmadığını da söyledi. Anlattığına göre bir tarama yapıldı, o sırada da beyninde 5 santimlik bir tümör belirlendi. Fakat tümör konusunda da yeterli araştırma yapılmadı.

Kalp krizi geçiren 11 yaşındaki küçük oyuncu hayatını kaybetti...Kızımın dudakları mosmor oldu.... Onu uyuttular, bir daha uyanmadı

Millena'nın küçücük  yaşta ölümüyle ailesi de büyük bir yasa boğuldu... Bu mutlu a ile tablosu da artık geçmişe dair bir anı olarak kaldı.  

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#Millena Brandao#Çocuk Yıldız Öldü#Çocuk Yıldız Kalp Krizinden Öldü

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