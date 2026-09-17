Kalben: Bekârsam çapkınımdır

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Aşk hakkında konuşan Kalben, “Aşk bitemez ama zamanın ruhu vardır. Bu zamanın ruhu tüketim üzerine kurulu. İşte bunu kabul etmeyen insanlar da kabuğuna çekildi. Yani savsaklanacak, yalandan sahte bir şey yaşamak yerine yalnız kalabilen kadınlar olmak harika bir şey bence” dedi.

Çapkın bir kadın olduğunu söyleyen şarkıcı şu ifadeleri kullandı:

“Bekârsam çapkın bir kadınımdır. Çapkınlık fiziksel değil, platonik bir şeydir. İnsanlarla sohbet edebilmek, onların dünyasını merak edebilmek gibi. Fakat öyle bir yerdeyim ki mümkün değil yani hayatımda böyle bir şeyin olması. Çünkü ben biriyle flört ettim zannediyorum ama o benimle para kazanmanın peşinde. O yüzden hayatımda hiç böyle bir şey yok. Ama ruhumda var mı? Evet. Ruhum gönül çelen. Ruhum insanlarla iletişim kurmayı, insan tanımayı seven bir ruh. Ama bu şey demek değil; gömlek değiştirir gibi sevgili değiştirdi. 4 yıldır hayatımda kimse yok.”