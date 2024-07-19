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Kağıt fabrikasında işçilikten yazarlığa: Pollock'ın ilk kitabı okurla buluşuyor

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#Donald Ray Pollock#Knockemstiff#Edebiyat
Kağıt fabrikasında işçilikten yazarlığa: Pollockın ilk kitabı okurla buluşuyor
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 19, 2024 15:12

Usta yazar Donald Ray Pollock'ın Ohio, Knockemstiff'teki büyüme sürecinden esinlenerek kaleme aldığı Knockemstiff adlı öykü kitabı okurla buluşuyor.

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Pollock'ın, 18 öyküsünün yer aldığı kitap Avi Pardo çevirisiyle İthaki Yayınları'nın Modern serisi arasından yayınlandı.

Donald Ray Pollock'ın büyüme deneyimlerini yansıttığı kitabının öyküsü de en az kitabın kendisi kadar ilginç. Yıllarca, doğup büyüdüğü Ohio'daki Knockemstiff'te kağıt fabrikasında çalıştı Pollock.

İşçilikten kamyon şoförlüğüne kadar pek çok alanda çalıştı. Emekli olmasına yakın bir dönemde Ohio Üniversitesi'nde edebiyat eğitimi aldı.

Bugün Türkçede okurla buluşan Knockemstiff adlı kitabı 2008 yılında ABD'de yayınlandığında da 54 yaşındaydı.

Geç yaşta kaleme aldığı bu kitabıyla Pollock Pen America’nın ilk yapıtıyla sıra dışı yetenekli kurgu yazarlarına verdiği Robert W. Bingham Ödülü'ne değer görüldü.

Öykülerini topladığı bu ilk kitabının ardından 2011 yılında Düş Yakamdan adlı romanı yayınlyandı. 2016'da da The Heavenly Table okurla buluştu.

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#Donald Ray Pollock#Knockemstiff#Edebiyat

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