Kadrosu yıldızlar geçidi gibi… Christopher Nolan'ın yeni filminin adı ve gösterim tarihi belli oldu!

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Geçen sene büyük ses getiren Oppenheimer filmiyle sonunda yıllardır beklediği Oscar ödülüne kavuşan Nolan’ın yeni bir film üzerinde çalıştığı biliniyor, hayranları da bu merakla beklenen filmin konusunu tahmin etmeye çalışıyordu.

Christopher Nolan'ın yeni filminin adının ‘The Odyssey’ olacağı ve yapımın Homeros'un Odysseus'un Truva savaşından sonra eve dönüş yolculuğunu anlatan epik şiirinden uyarlanacağı belli oldu.

Universal tarafından 2026'da gösterime girmesi planlanan filmin başrolünde Matt Damon yer alıyor.

Projeyle ilgili açıklama da filmin yapım şirketi Universal’den geldi.

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Stüdyo bir saat kadar önce sosyal medya hesaplarından paylaşım yaparak “Christopher Nolan'ın bir sonraki filmi ‘The Odyssey’ yepyeni IMAX film teknolojisi kullanılarak dünyanın dört bir yanında çekilen efsanevi bir aksiyon destanı. Film, Homeros'un temel destanını ilk kez IMAX film ekranlarına taşıyor ve 17 Temmuz 2026'da tüm sinemalarda gösterime giriyor” duyurusunu yaptı.

Filmde Matt Damon’la birlikte Tom Holland, Zendaya, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, Anne Hathaway ve Charlize Theron da rol alıyor.

Nolan daha önce de atom bombasının yaratılış öyküsünü anlatan en iyi film oscar’ını kazanan Oppenheimer ve Christopher Priest'in 1890'ların Londra'sında iki rakip sihirbazı merkeze alan romanından uyarlanan The Prestige gibi dönem filmlerine imza atmıştı.

Ancak “The Odyssey” usta yönetmen için bir ilk niteliği taşıyacak.

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Homeros'un epik şiiri MÖ 8. yüzyıla kadar uzanıyor ve tanrılar, tanrıçalar ve canavarlardan bahseden, tarihin en önemli mitolojik eseri olarak kabul ediliyor.

Batman serisinin en beğenilen uyarlamaları olan Dark Knight filmleriyle çizgi roman uyarlamalarına, Inception ve Interstellar gibi filmleriyle de bilim kurguya el atan Nolan’ın sıradaki filminin mitolojik/fantastik ögeler barındıracak olması hayranları arasında büyük merak uyandırdı.