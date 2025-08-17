×
Kadir İnanır'la 'barış' sohbeti!

Kadir İnanırla barış sohbeti
Ağustos 17, 2025 09:40

DEM Parti Erzurum Milletvekili Meral Danış Beştaş, önceki gün usta oyuncu Kadir İnanır’la bir araya geldi.

İnanır’la “barış süreci” hakkında sohbet eden Beştaş, birlikte çektirdikleri fotoğrafı sosyal medyada yayınladı.

Beştaş, paylaşımının altına düştüğü notla uzun süredir sağlık sorunları yaşayan sanatçının durumunun iyiye gittiğini belirtti:

Kadir İnanırla barış sohbeti



“Sevgili Kadir İnanır’ı ziyaret ettik. Sağlığının iyiye gittiğini memnuniyetle gördük. Barış özlemlerimizi konuştuk, muhabbet ettik.” Kadir İnanır, 24 Mart 2024’te beyin damarına pıhtı atması nedeniyle inme geçirmiş, aylarca süren yoğun bakım sürecinin ardından taburcu olmuştu. İnanır şimdilerde fizik tedaviye devam ediyor.

 

 

