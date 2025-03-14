×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER SAĞLIK
HABERLERKelebek HaberleriStil Haberleri

Kadir İnanır’ın son hali sevindirdi

Güncelleme Tarihi:

#Kadir İnanır#Jülide Kural#Alper Taş
Kadir İnanır’ın son hali sevindirdi
Oluşturulma Tarihi: Mart 14, 2025 09:35

Uzun süredir tedavi gören Kadir İnanır’dan yeni fotoğraf geldi.

Haberin Devamı

Siyasetçi Alper Taş, dün ziyaretine gittiği usta oyuncuyla fotoğrafını sosyal medyada “Kadir İnanır abimizi tedavi gördüğü hastanede ziyaret ettik. Jülide Kural’ın sevgi dolu eşliği ve dayanışması ile her gün daha iyiye gidiyor. Her zamanki yakışıklılığı ve güzel gülüşü ile bizi karşıladı. Dostlara selam ve sevgilerini iletiyor” mesajıyla paylaştı.

Kadir İnanır’ın son hali sevindirdi

İnanır beyin damarına pıhtı atması sonucu uzun süre yoğun bakımda kalmış, daha sonra da akciğerinde oluşan enfeksiyon nedeniyle tedavi görmüştü.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kadir İnanır#Jülide Kural#Alper Taş

BAKMADAN GEÇME!