Kadir İnanır’ın son hali sevindirdi

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Siyasetçi Alper Taş, dün ziyaretine gittiği usta oyuncuyla fotoğrafını sosyal medyada “Kadir İnanır abimizi tedavi gördüğü hastanede ziyaret ettik. Jülide Kural’ın sevgi dolu eşliği ve dayanışması ile her gün daha iyiye gidiyor. Her zamanki yakışıklılığı ve güzel gülüşü ile bizi karşıladı. Dostlara selam ve sevgilerini iletiyor” mesajıyla paylaştı.

İnanır beyin damarına pıhtı atması sonucu uzun süre yoğun bakımda kalmış, daha sonra da akciğerinde oluşan enfeksiyon nedeniyle tedavi görmüştü.