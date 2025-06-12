Kadir İnanır'dan haber var: Her gün bir öncekinden daha sağlıklı!

Haberin Devamı

Ertuğrul Günay, İnanır’ı ziyaretinin ardından yaptığı paylaşımda, “Kardeşim Kadir İnanır’la. Her gün bir öncekinden daha sağlıklı, dinç,” ifadelerini kullanarak, oyuncunun sağlık durumunun her geçen gün daha iyiye gittiğini belirtti.

Usta sanatçının geçirdiği beyin damar tıkanıklığı nedeniyle bir süredir tedavi altında olduğu biliniyordu.

Mart 2024’te hastaneye kaldırılan ve yoğun bakımda tedavi gören İnanır, sevenlerini endişelendirmişti. Ancak doktorlarının ve ailesinin sıkı takibiyle tedavi süreci olumlu yönde ilerliyor.

İnanır’ın sağlık durumunun iyiye gitmesi, hayranlarını ve sanat camiasını sevindirdi. Sevenleri, sosyal medyada geçmiş olsun mesajları paylaşarak oyuncuya desteklerini sürdürüyor.