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Kadir İnanır'dan haber var: Her gün bir öncekinden daha sağlıklı!

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#Kadir İnanır#Ertuğrul Günay#SAĞLIK
Kadir İnanırdan haber var: Her gün bir öncekinden daha sağlıklı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 12, 2025 12:39

Bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden Türk sinemasının efsane ismi Kadir İnanır’dan güzel haber geldi. 76 yaşındaki usta oyuncunun son halini, eski Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay sosyal medya hesabından paylaştı.

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Ertuğrul Günay, İnanır’ı ziyaretinin ardından yaptığı paylaşımda, “Kardeşim Kadir İnanır’la. Her gün bir öncekinden daha sağlıklı, dinç,” ifadelerini kullanarak, oyuncunun sağlık durumunun her geçen gün daha iyiye gittiğini belirtti.

Usta sanatçının geçirdiği beyin damar tıkanıklığı nedeniyle bir süredir tedavi altında olduğu biliniyordu.

Kadir İnanırdan haber var: Her gün bir öncekinden daha sağlıklı

Mart 2024’te hastaneye kaldırılan ve yoğun bakımda tedavi gören İnanır, sevenlerini endişelendirmişti. Ancak doktorlarının ve ailesinin sıkı takibiyle tedavi süreci olumlu yönde ilerliyor.

İnanır’ın sağlık durumunun iyiye gitmesi, hayranlarını ve sanat camiasını sevindirdi. Sevenleri, sosyal medyada geçmiş olsun mesajları paylaşarak oyuncuya desteklerini sürdürüyor.

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#Kadir İnanır#Ertuğrul Günay#SAĞLIK

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