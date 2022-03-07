Kadınlar “Kadının Gücü”nü anlattı

Haberin Devamı

YEKÜV (21. Yüzyıl Eğitim ve Kültür Vakfı) kurulduğu 1992 yılından bu yana, özellikle eğitimleri için kırsaldan ilk defa İstanbul’a gelen, başarılı ancak sosyo-ekonomik olarak dezavantajlı üniversiteli gençler başta olmak üzere eğitimin her kademesine fırsat eşitliği sunmak üzere karşılıksız eğitim bursları sağlıyor.

YEKÜV Başkan H. Işın Özdemir, YEKÜV Başkan Yardımcısı Ş. Tülay Erkan ve Yönetim Kurulu Üyeleri ev sahipliğinde, Hilton İstanbul Maslak Otel’de “8 Mart Dünya Kadınlar Günü” ne özel düzenlediği “Kadının Gücü” adlı etkinlikte kendi alanlarında başarılı kadınlar bir araya geldiler. Vakfın konuğu olan Prof. Dr. Bengi Başer, Şen Piliç Yönetim Kurulu Başkanı İpek Üstündağ, Çelebi Holding Yönetim Kurulu Başkanı Canan Çelebioğlu, Kampotu Genel Müdürü Beril Koparal Ergün, Tenis Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Eda Tan ve YEKÜV Nilüfer Gökay Ortaokulu Müdiresi Çiğdem İpekçi eğitimli kadınların toplum içindeki önemine vurgu yaparak düşüncelerini dile getirdiler. Moderatörlüğünü YEKÜV başkan yardımcısı Dr. Esra Bal’ın yaptığı etkinlikte son yılların en önemli konularından biri olan “Kadına Şiddet”in de eğitimli kadınlar sayesinde biteceğine vurgu yapıldı.



Haberin Devamı

YEKÜV Başkanı H. Işın Özdemir “Kalkınmışlık istiyorsak, hoşgörülü şiddetsiz bir toplum istiyorsak, yarının annesi kız çocuklarımızı eğitim konusunda desteklemeliyiz. 30 yıllık eğitime destek yolculuğumuzda gördük ki ekmeğin ve eğitimin girmediği eve şiddet giriyor. Kadını yaşatalım ki insanlık yaşasın” dedi.

Beril Koparal Ergün “3 kız çocuğu annesi olarak, kadının toplumdaki yerini önemsiyoruz. Gücü eline geçiren hakimiyeti de eline geçiriyor. Kadınlarımızı eğiterek çocukları şiddetten uzak tutmamız gerekiyor” dedi.

Canan Çelebioğlu “Türkiye’de çalışsın çalışmasın çok ciddi bir kadın potansiyeli var. Evde çalışan kadınlarımızın sigorta güvencesi olması lazım. Sigortalı kadın güçlü olur ve erkek karşısında kendisini söz sahibi olarak görür” dedi.

Haberin Devamı

İpek Üstündağ “Kadın erkek eşitsizliği ile ilgili farkındalığımız her geçen gün artıyor. Erkekleri bu konuda daha fazla eğitmek gerekiyor. Pandemi sürecinde tüm dünyada en çok kadınlar işsiz kaldı” dedi.

Eda Tan “Kadın iş hayatında kendine güvenmeli. Toplumdaki kadın gücünün oluşması için toplumdaki eşitsizliği ortadan kaldırmalıyız” dedi.

Prof. Dr. Bengü Başer “Atatürk Türk kadınlarına çok güzel haklar verdi. Ancak artık kadın olmak acıtmaya başladı. Ailem bana omurgalı, ahlaklı ve dik durmayı öğretti. Zihniyet değişimi için eğitim şart. Ezilen kadınları yine kadınların birlikteliği kurtaracaktır” dedi.

Çiğdem İpekçi “Bir öğretmen ve eğitimci olarak gözlemlerime dayanarak söylüyorum ki, Z ve Y kuşağı harika bir şekilde geliyorlar. Çocukları yetiştirme sürecinde anne ve babanın verdiği eğitim çok önemli” dedi.