Kadınlar Günü kutlu olsun

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8 Mart’a özel şarkı

Pop müziğin güçlü seslerinden Sıla, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü için “Özgürlük” şarkısını yayınladı. Sıla’nın sözlerini kendisi yazdığı, müziğini de Efe Bahadır’la bestelediği şarkıya vokalistleri Sibel Gürsoy, Tuba Önal ve Dünya Kızılçay akapella yaparak eşlik etti.

Sıla, şarkıyı seslendirdiği videoyu sosyal medya hesabında şu mesajla paylaştı: “Toplumsal eşitsizlikten uzak, sınırların ihlal edilmediği, suçların indirgenmediği, cezaların ihmal edilmediği 8 Mart’ları kutlamayı diliyorum.”

Renkleriyle gurur duyan kadınlara

Zsa Zsa Zsu markası, 8 Mart’ı sekiz kadın illüstratörün hayata geçirdiği eserlerle kutluyor. Elif Yemenici, Hande Koçhan, Cansu Dinç, Eda Çağıl, Zeynep Özatalay, Sibel Akgün, Selin Tahtakılıç ve Selin Çınar, “Renkleriyle Gurur Duyan Kadınlar” projesi kapsamında kadınların renkli evrenini yansıtan eserlere imza attı. Eserler, markanın Emaar mağazasında sergilenecek.

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Anlamlı ziyaret

Yeni dizisinde bir psikiyatristi canlandıran Esra Ronabar, Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle sağlık çalışanlarıyla bir araya geldi. Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ni ziyaret eden oyuncu, kadın doktor ve hastalara çiçek dağıttı. (Deniz BOY)

BKT Avrupa Kupası’nda (EuroCup)



grup aşamasını lider tamamlayarak adını çeyrek finale yazdıran Bahçeşehir Koleji Spor Kulübü’nün başkanı Begüm Yücel,

8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde başarılarını anlattı.

Erkek egemen spor dünyasında kadın gücünü oluşturduklarını söyleyen Yücel, “Kulübümüzün başkanı kadın, genel menajeri kadın, genel sekreteri kadın. Hep birlikte Avrupa’da finale yürüyoruz. Şampiyonluk bizim için hayal değil hedef” dedi.

Vitrinde canlı sanat

Dünya Kadınlar Günü kapsamında iç mimar ve ressam Eda Zamanpur ile dikkat çekici bir iş birliğine imza atan adL, İstinyePark mağazasında “Türkiye’nin vitrinde gerçekleşen ilk canlı sanat performansına” ev sahipliği yaptı. “Selene” adı verilen performansla sanatçı, kadının gücünü ve doğayla kurduğu bağı sanatsal bir enstalasyonla yorumladı.

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Kadınların liderliğinde sürdürülebilir bir dünya

Damat Tween, 8 Mart dolayısıyla düzenlediği etkinlikte Kadın Dostu Markalar Platformu (KDMP) üyelerini buluşturdu. İstanbul Modern tarafından hayata geçirilen Eco Art Lab’te gerçekleştirilen “sürdürülebilirlik” temalı etkinlikte eski kumaşlar heykellere dönüştürüldü. Orka Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve Pazarlama Grup Başkanı Büşra Orakçıoğlu Biberoğlu, “Kadınların liderliğinde, daha sürdürülebilir bir dünya inşa etmemiz mümkün” dedi.