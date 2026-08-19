Kadıköy’de Flamenko gecesi

Haberlerimizi Google’da Takip Edin Gelişmelerden anında haberdar olun. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

Haberin Devamı

Ünlü yıldız, 26 Ağustos akşamı Kadıköy Göztepe Özgürlük Parkı’nda sanatseverlerin karşısına çıkacak. İspanya-Granada kökenli sanatçı, gösteriye dair konuştu.

Şovuna İspanyolcada hem kalp atışı hem de önsezi anlamına gelen ‘Pálpito’ adını vermeyi tercih ettiğini dile getiren Aguilera, “Dans, kalbimde başka hiçbir şeyin yaratamayacağı benzersiz bir atış yaratıyor” dedi ve bu prodüksiyonun seyirciyle kurulacak duygusal bir bağa dönüşeceğine dair güçlü bir hissi olduğunu söyledi.



YILDIZLARIN ALTINDA



“Pálpito”, İstanbul’da alışılmış tiyatro sahnelerinin dışına çıkarak açık hava bir amfitiyatroda seyirciyle buluşacak.

Aguilera, bunun sadece bir mekân tercihi değil, sahnedeki enerjinin yeniden şekillenmesi anlamına geldiğini ifade etti:

“Başınızı kaldırdığınızda yıldızlarla dolu bir gökyüzü görmek ve açık havayı solumak bizi başka yerlere taşıyor ve farklı bir şekilde ilham veriyor.”

Haberin Devamı

Aguilera, kostümünün de gösteride merkezi bir rol oynadığını; her kıyafetin koreografiyle örtüşecek şekilde tasarlandığını ve bu uyumun İstanbul seyircisinde karşılık bulacağına inandığını söyledi.

“Pálpito”, İstanbul’un ardından İspanya’da sahnelenmeye devam edecek. Önümüzdeki yıl da İngiltere’nin Manchester ve Liverpool şehirleri turne takvimine eklenecek. Sanatçının hedefi, eseri olabildiğince çok yere taşımak ve mümkün olan her sahnede seyirciyle buluşmak.

DANS OLMADAN MUTLU OLAMAZDIM

Dans tutkusunun 5 yaşındayken başladığını anlatan Cristina Aguilera, 16 yaşına geldiğinde bu tutkusunun

bir hayat biçimine dönüştüğünü söyledi: “Dans olmadan mutlu olamayacağımı hissettim.”

Sanatçı, hayallerini ailesinin desteğiyle gerçekleştirdiğini de sözlerine ekledi:

“Onlar olmasaydı bu mümkün olmazdı.”