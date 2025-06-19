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Justin Timberlake provasını paylaştı

Güncelleme Tarihi:

#Justin Timberlake#Pop#R&B
Justin Timberlake provasını paylaştı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 19, 2025 08:13

DÜNYACA ünlü pop ve R&B yıldızı Justin Timberlake, 30 Temmuz’da İstanbul’da konser vermeye hazırlanıyor.

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11 yıl aradan sonra İstanbullu hayranlarıyla yeniden buluşacak olan Timberlake, konser provası yaparken çekilen eğlenceli görüntülerini “Perde arkasında görmediğiniz anlar” notuyla sosyal medyada paylaştı.

Timberlake’in müzisyen arkadaşlarıyla şakalaştığı, dans figürlerine çalıştığı ve ekibine yardım ettiği eğlenceli anları beğeni topladı.

Dünya turnesi kapsamında en son Litvanya ve Danimarka’da hayranlarıyla buluşan şarkıcının İstanbul konseri, Stagepass organizasyonuyla ve Biletinial iş birliğiyle İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Stadyumu’nda gerçekleşecek.

Timberlake’in dünya turnesinin önemli duraklarından biri olan İstanbul konserinde hayranları, sanatçının hit şarkılarını ve son albümü “Everything I Thought It Was”daki eserleri canlı olarak dinleyecek. Konserin biletleri satışta.

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#Justin Timberlake#Pop#R&B

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