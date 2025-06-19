Justin Timberlake provasını paylaştı

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11 yıl aradan sonra İstanbullu hayranlarıyla yeniden buluşacak olan Timberlake, konser provası yaparken çekilen eğlenceli görüntülerini “Perde arkasında görmediğiniz anlar” notuyla sosyal medyada paylaştı.

Timberlake’in müzisyen arkadaşlarıyla şakalaştığı, dans figürlerine çalıştığı ve ekibine yardım ettiği eğlenceli anları beğeni topladı.

Dünya turnesi kapsamında en son Litvanya ve Danimarka’da hayranlarıyla buluşan şarkıcının İstanbul konseri, Stagepass organizasyonuyla ve Biletinial iş birliğiyle İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Stadyumu’nda gerçekleşecek.

Timberlake’in dünya turnesinin önemli duraklarından biri olan İstanbul konserinde hayranları, sanatçının hit şarkılarını ve son albümü “Everything I Thought It Was”daki eserleri canlı olarak dinleyecek. Konserin biletleri satışta.