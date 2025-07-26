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Justin Timberlake kulise meyve sepeti istedi

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#Justin Timberlake#İTÜ Stadyumu#30 Temmuz
Justin Timberlake kulise meyve sepeti istedi
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 26, 2025 12:18

DÜNYACA ünlü şarkıcı Justin Timberlake, 2025 dünya turnesinin finalini İstanbul’da yapmaya hazırlanıyor.

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30 Temmuz akşamı İTÜ Stadyumu’nda gerçekleşecek konser, hem müzikseverleri hem de ünlü isimleri aynı çatı altında buluşturacak. Sahne şovları ve repertuvarıyla unutulmaz bir geceye imza atması beklenen Timberlake, performansı kadar kulis talepleriyle de dikkat çekti.
Ünlü yıldız; karpuz dilimleri, mango, ananas, muz, elma, çekirdeksiz üzüm, buzlu badem ve Antep fıstığı gibi taze ve doğal atıştırmalıklar istedi. Kulis ortamının ise tam 22 derece olmasını şart koştu.

KONSERE ÜNLÜ AKINI OLACAK

Fahriye Evcen, Burak Özçivit, Aras Bulut İynemli gibi oyuncuların yanı sıra Melek Mosso, Gülşen, Ozan Çolakoğlu, Hadise, Merve Özbey, Bengü, Berkay ve Kenan Doğulu gibi ünlü müzisyenlerin de konseri yerinden takip edeceği öğrenildi. Konser sonrası Justin Timberlake’in Boğaz’da bir yalıda after partiye katılacağı da iddia edildi.

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#Justin Timberlake#İTÜ Stadyumu#30 Temmuz

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