JustIn Timberlake izdihamı... 30 bin kişi izledi

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ABD’li şarkıcı Justin Timberlake, 2025 dünya turnesi kapsamında Stagepass organizasyonu ve Biletinial iş birliğiyle önceki akşam İTÜ Stadyumu’nda sahneye çıktı. Açılışı “Mirrors” ile yapan Timberlake, 21.00’de başlaması planlanan konsere geç çıktığı için özür diledi: “Öğrendik ki birçok kişi kapılarda uzun süre beklemek zorunda kalmış. Herkesin gösterinin tamamını izleyebilmesini istedik.” Kalabalığa “Türkiye, hepiniz harika görünüyorsunuz” diye seslenen ünlü yıldız, hit şarkılarını peş peşe seslendirdi.
‘TERÖR TEHDİDİ YÜZÜNDEN’
Konserin iletişim ajansı BrandUnion, aksaklıklarla ilgili tepkiler üzerine açıklama yaptı:
“Konser öncesi birçok grup terör saldırısı bildirgesi yayımlamıştır. İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen başarılı ve özverili çalışmalar neticesinde, olası bir terör tehdidi etkisiz hale getirilmiş, konser alanı en üst düzey güvenlik önlemleriyle korunmuştur. Girişte yaşanan yoğunluk ve gecikmeler, bu önleyici ve koruyucu tedbirlerin bir sonucudur.”
ÜNLÜ YAĞDI
KONSERE Beren Saat-Kenan Doğulu, Hadise, Demet Özdemir, Derya Uluğ-Asil Gök, Bengü, Hazal Subaşı-Oğuzhan Koç ve Cansu Tosun gibi çok sayıda ünlü isim geldi. Justin Timberlake’i izleyenler arasında Doritos’un “Herkes mi Doritos” kampanyasına katılarak bilet kazanan gençler de vardı.