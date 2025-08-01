JustIn Timberlake izdihamı... 30 bin kişi izledi

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ABD’li şarkıcı Justin Timberlake, 2025 dünya turnesi kapsamında Stagepass organizasyonu ve Biletinial iş birliğiyle önceki akşam İTÜ Stadyumu’nda sahneye çıktı. Açılışı “Mirrors” ile yapan Timberlake, 21.00’de başlaması planlanan konsere geç çıktığı için özür diledi: “Öğrendik ki birçok kişi kapılarda uzun süre beklemek zorunda kalmış. Herkesin gösterinin tamamını izleyebilmesini istedik.” Kalabalığa “Türkiye, hepiniz harika görünüyorsunuz” diye seslenen ünlü yıldız, hit şarkılarını peş peşe seslendirdi.

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Justin Timberlake gecede duygusal bir konuşma da yaptı: “Bu uzun, çok uzun bir turneydi. İnanılmazdı. ‘Sizi seviyorum’ dediğimde içten söylüyorum. Bu hayali çocukken kurmuştum. Bazen bu iş kolay olmuyor. Ama yüzlerinizi gördüğümde, beni izlemeye geldiğinizi gördüğümde, her şeye değiyor. Tüm kalbimle şunu bilin istiyorum; hepiniz, Tennessee’li bir çocuğun hayalini gerçekleştirdiniz. Seni seviyorum İstanbul.”Yaklaşık 30 bin kişinin izlediği, bilet fiyatları 3 bin 500 ila 22 bin lira arasında değişen konserin başında izdiham yaşandı, kapıda uzun kuyruklar oluştu. Müzikseverler uzun süre sıcak havada beklemek zorunda kaldı ve zaman zaman gerginlikler yaşandı. Konsere gelen bazı müzikseverler, tepkilerini sosyal medya paylaşımlarıyla dile getirdi: “Konser başladı, binlerce kişi hâlâ dışarıda”, “Herkesin tek girişten alınması, sıraya yapılan kaynakların önlenememesi, bunun üstüne biletlere bakılmadan herkesin içeri alınması rezaletti”, “Bugün tarihte ‘Justin Timberlake vakası’ olarak anılabilir”.

‘TERÖR TEHDİDİ YÜZÜNDEN’

Konserin iletişim ajansı BrandUnion, aksaklıklarla ilgili tepkiler üzerine açıklama yaptı:

“Konser öncesi birçok grup terör saldırısı bildirgesi yayımlamıştır. İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen başarılı ve özverili çalışmalar neticesinde, olası bir terör tehdidi etkisiz hale getirilmiş, konser alanı en üst düzey güvenlik önlemleriyle korunmuştur. Girişte yaşanan yoğunluk ve gecikmeler, bu önleyici ve koruyucu tedbirlerin bir sonucudur.”

ÜNLÜ YAĞDI

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KONSERE Beren Saat-Kenan Doğulu, Hadise, Demet Özdemir, Derya Uluğ-Asil Gök, Bengü, Hazal Subaşı-Oğuzhan Koç ve Cansu Tosun gibi çok sayıda ünlü isim geldi. Justin Timberlake’i izleyenler arasında Doritos’un “Herkes mi Doritos” kampanyasına katılarak bilet kazanan gençler de vardı.