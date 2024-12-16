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Jülide Kural, Kadir İnanır'ın son durumunu anlattı: Zorluklara karşı direniyoruz

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#Kadir İnanır#Jülide Kural#Kadir İnanır Sağlık
Jülide Kural, Kadir İnanırın son durumunu anlattı: Zorluklara karşı direniyoruz
Oluşturulma Tarihi: Aralık 16, 2024 08:05

Uzun süre hastanede tedavi gören Kadir İnanır, ekim ayının sonunda taburcu olmuştu.

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Jülide Kural, 75 yaşındaki İnanır’ın sağlık durumu hakkında bilgi verdi:

Jülide Kural, Kadir İnanırın son durumunu anlattı: Zorluklara karşı direniyoruz

“24 Mart tarihinden bu yana beynine pıhtı atması sonucu oldukça zorlu zamanlar yaşadı. 9 aydır devam eden hastane süreci iyi bir noktaya evrildiğinden 1 hafta evde kaldıktan sonra fizik tedavisinin sürmesi için Romatem Move Hotel’de kalmaya başladı. Zaman zaman eve çıkıp tekrar fizik tedavi sürecini devam ettirmek üzere Romatem’e dönüş planladık. Zorlu zamanlar yaşayacağımız gerçeğini aslında yaşayarak anladık. Ama tüm bu zorluklara inat güçlü bir yaşama direnci ile Kadir İnanır bugün çok daha iyi ve iyiye gidiyor. Yine de sabır, mücadele bu sürecin vazgeçilmez temelleri. Ve yakında eminim artık kendisi paylaşacak duygu ve düşüncelerini. O güne kadar mücadeleye devam.”

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#Kadir İnanır#Jülide Kural#Kadir İnanır Sağlık

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