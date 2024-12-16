Jülide Kural, Kadir İnanır'ın son durumunu anlattı: Zorluklara karşı direniyoruz

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Jülide Kural, 75 yaşındaki İnanır’ın sağlık durumu hakkında bilgi verdi:

“24 Mart tarihinden bu yana beynine pıhtı atması sonucu oldukça zorlu zamanlar yaşadı. 9 aydır devam eden hastane süreci iyi bir noktaya evrildiğinden 1 hafta evde kaldıktan sonra fizik tedavisinin sürmesi için Romatem Move Hotel’de kalmaya başladı. Zaman zaman eve çıkıp tekrar fizik tedavi sürecini devam ettirmek üzere Romatem’e dönüş planladık. Zorlu zamanlar yaşayacağımız gerçeğini aslında yaşayarak anladık. Ama tüm bu zorluklara inat güçlü bir yaşama direnci ile Kadir İnanır bugün çok daha iyi ve iyiye gidiyor. Yine de sabır, mücadele bu sürecin vazgeçilmez temelleri. Ve yakında eminim artık kendisi paylaşacak duygu ve düşüncelerini. O güne kadar mücadeleye devam.”