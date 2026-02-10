×
Jessica May'in Türkiye’de en şaşırdığı 5 şey

JESSICA May, sosyal medya hesabından “Brezilyalıların, Türkiye’de şaşırdığı 5 şey” başlıklı bir video yayınladı.

Brezilyalı oyuncu, ilk sıraya yemek sonrası çay geleneğini koydu:

“Yemekten sonra çay içmeden masadan kalkmak neredeyse mümkün değil. Çayın yemeğin hazmedilmesine yardımcı olduğu söyleniyor .”

May, Türkiye’de ev ziyaretlerinde kapı önlerinde ayakkabı bırakma kültürünün Brezilya’da olmadığını belirtti. Trafikte de kültürel farkları gözlemlediğini söyleyen May, özellikle korna kullanımının yaygınlığına dikkat çekti. Türk sofralarının zenginliğinin ise kendisini en çok etkileyen konular arasında yer aldığını belirten oyuncu, kahvaltı kültürünün Brezilya’dakinden çok farklı olduğunu vurguladı:

Brezilya’da kahvaltı çok sade; kahve, küçük bir ekmek, biraz tereyağı ve peynir. Türkiye’de ise masa o kadar dolu oluyor ki bazen tabağını koyacak yer bile bulamıyorsun.”

Listesinin son sırasında ise kolonya geleneği yer aldı. Jessica May, hijyen ve ferahlık açısından bunu çok beğendiğini belirtti.

