Melek Baykal ile Deniz Akkaya, ünlü çiftin boşanma davasında tanık oldu

HABERLERKelebek Haberleri

Oluşturulma Tarihi: Kasım 10, 2025 17:01

Oyuncu ve sunucu Jess Molho ile yönetmen eşi Zeynep Molho’nun boşanma davasında oyuncu Melek Baykal ile eski manken Deniz Akkaya tanık olarak dinlendi.

'Sihirli Annem', 'Çocuklar Duymasın' gibi birçok dizide rol alan oyuncu ve sunucu Jess Molho ile 24 yıllık yönetmen eşi Zeynep Molho’nun birbirlerine karşı açtıkları boşanma davasının görülmesine devam edildi.

İstanbul Aile Mahkemesi’nde görülen duruşmada Jess Molho ile Zeynep Molho ve taraf avukatları hazır bulundu. Basına kapalı görülen boşanma davası yaklaşık 2 buçuk saat sürerken, Jess Molho’nun tanığı olarak oyuncu Melek Baykal ile eski manken Deniz Akkaya dinlendi. Duruşma daha sonra ertelendi.
