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Jennifer Lopez ile tanışma 100 bin lira

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#Jennifer Lopez#İstanbul Festivali#VIP
Jennifer Lopez ile tanışma 100 bin lira
Oluşturulma Tarihi: Haziran 27, 2025 07:52

DÜNYACA ünlü Amerikalı şarkıcı Jennifer Lopez, konser için Türkiye’ye geliyor. Sanatçı, İstanbul Festivali kapsamında 5 Ağustos’ta Festival Park Yenikapı’da müzikseverlerle buluşacak.

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Konserde hayranlarına Jennifer Lopez’le tanışma imkânı da sunulacak. 100 bin liradan başlayan fiyatlarla satışa çıkarılan “Meet & Greet” biletlerinden alan 50 kişi, sanatçıyla bir araya gelecek, sohbet edip fotoğraf çektirecek. Alana özel bir noktadan giriş yapacak olan 50 kişi, konseri VIP’den izleyecek. “Meet & Greet” biletleri, yakında satışa açılacak. TemaCC iş birliğiyle düzenlenecek konserin biletleri, istanbulfestivali.com ve Bubilet üzerinden satılıyor.

Soğuk çayı çok seviyor
55 yaşındaki Jennifer Lopez, tam bir sağlıklı yaşam tutkunu. Günlük yemek tüketiminde hiçbir şekilde tatlıya yer vermeyen sanatçı, glutensiz besleniyor ve sahne provalarının yanı sıra rutin olarak her gün spor yapıyor. JLo, yoğun geçen günlerinde soğuk çay tüketiyor.

 

 

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#Jennifer Lopez#İstanbul Festivali#VIP

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