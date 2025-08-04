Jennifer Lopez: Gece boyunca dans edeceğiz

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Dünyaca ünlü star Jennifer Lopez, ‘Up All Night: Live in 2025’ dünya turnesi kapsamında İstanbul’a geliyor. Amerikalı şarkıcı yarın akşam İstanbul’da sahne alacak. TemaCC iş birliğiyle düzenlenen konser, İstanbul Festivali kapsamında gerçekleşecek. Lopez, büyük heyecanla beklenen konseri öncesi hayranlarına video mesajla seslendi. Ünlü yıldız gönderdiği videoda “5 Ağustos’ta gece boyunca şarkılar söyleyip dans edeceğiz” ifadelerini kullandı.

ÖZEL SAHNE TASARLANDI

Sanatçı, İstanbul’a iki kargo uçağıyla gelecek. Jennifer Lopez’in sahnesi İstanbul’un yedi tepesinden esinlenerek tasarlandı ve tamamen Türkiye’de üretildi. Sahne yaklaşık 70 TIR dolusu malzemeden hazırlandı. 187 kişi tarafından kurulan sahnede 800 ışık ve 184 hoparlör yer alıyor. Sahnenin uzunluğu ise 72 metre. Sahne alanında 20 bin piksel çözünürlüklü dev bir LED ekran bulunuyor.

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3 bin araçlık otopark

Konser günü trafik düzenlemesi için ekstra toplu taşıma seferleri planlandı. Yenikapı’dan başlayan metro, otobüs ve Marmaray hatları etkinlik alanına ulaşımı sağlayacak. Konser günü özel kolluk kuvvetleri de ekstra mesai harcayacak. Park sorunu yaşanmaması adına İspark’ın yaklaşık 3 bin araçlık otoparkı kullanılacak.

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1500 kişilik organizasyon ekibi çalışacak

* İstanbul Festivali organizasyon ekibi bu dev konser için hazırlıklarını tamamladı ve konser saatini beklemeye koyuldu.

* On binlerce İstanbullu ile yerli ve yabancı turistin katılacağı konser için yaklaşık 1500 kişilik organizasyon ekibi çalışacak.

* Onlarca giriş kapısının olacağı alanda bilet düzenine göre girişler yapılacak. Her kapıda güvenlikler bilet kontrolü yaparken yer gösterici kişiler ve tabelalar olacak.

* Kapılar saat 16.00’da açılacak ve ziyaretçiler konser öncesinde farklı etkinliklere katılabilecek.