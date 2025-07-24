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Jennifer Lopez doğum gününü Antalya’da kutladı

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#Jennifer Lopez#Doğum Günü#ANTALYA
Jennifer Lopez doğum gününü Antalya’da kutladı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 24, 2025 12:37

Pop müziğin yıldız ismi Jennifer Lopez dünya turnesi kapsamında Antalya’da muhteşem bir konser verdi. Konserin ardından kuliste ekibi ve arkadaşlarıyla kutlama yapan Lopez yeni yaşına da Türkiye’de girmiş oldu.

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Eşi Ben Affleck’ten ayrıldıktan sonra zor günler geçiren ve konserlerini iptal eden Jennifer Lopez en sonunda toparlanıp dünya turnesine çıktı.

Jennifer Lopez doğum gününü Antalya’da kutladı

Turne kapsamında Antalya’da konser veren Jennifer Lopez 56’ncı yaş gününü de bu konserin ardından kutladı.

Jennifer Lopez doğum gününü Antalya’da kutladı

Sahneden inip derin sırt dekolteli gümüş rengi elbisesiyle kulise gelen ve burada ekip arkadaşlarının kestiği pastayla yaş gününü kutlayan Lopez oldukça neşeli ve mutlu görünüyordu.

Jennifer Lopez doğum gününü Antalya’da kutladı

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Pembe ve mavi renkteki 3 katlı doğum günü pastasının üzerine adının kısaltması JLo yazdırılan ve dört tane de mum dikilen Jennifer Lopez mumları üflerken kendi doğum gününü kutlamak için şarkı da söyledi.

Jennifer Lopez Antalya’nın ardından 5 Ağustos’ta İstanbul’da da bir konser verecek.

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#Jennifer Lopez#Doğum Günü#ANTALYA

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