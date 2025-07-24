Jennifer Lopez doğum gününü Antalya’da kutladı

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Eşi Ben Affleck’ten ayrıldıktan sonra zor günler geçiren ve konserlerini iptal eden Jennifer Lopez en sonunda toparlanıp dünya turnesine çıktı.

Turne kapsamında Antalya’da konser veren Jennifer Lopez 56’ncı yaş gününü de bu konserin ardından kutladı.

Sahneden inip derin sırt dekolteli gümüş rengi elbisesiyle kulise gelen ve burada ekip arkadaşlarının kestiği pastayla yaş gününü kutlayan Lopez oldukça neşeli ve mutlu görünüyordu.

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Pembe ve mavi renkteki 3 katlı doğum günü pastasının üzerine adının kısaltması JLo yazdırılan ve dört tane de mum dikilen Jennifer Lopez mumları üflerken kendi doğum gününü kutlamak için şarkı da söyledi.

Jennifer Lopez Antalya’nın ardından 5 Ağustos’ta İstanbul’da da bir konser verecek.