Jennifer Lopez 1 ay rötarlı geliyor

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Daha önce temmuz ayında geleceği belirtilen Latin yıldız 1 ay rötarlı Türk hayranlarıyla buluşacak. Global müzik listelerini alt üst eden şarkıları, sahne şovları ve enerjisiyle milyonları peşinden sürükleyen Lopez, TemaCC organizasyonuyla 7 Ağustos gecesi İstanbul Festivali kapsamında Yenikapı Festival Park’ta sahne alacak.

Konserin biletleri 20 Nisan Pazar günü saat 12.00’de sadece Bubilet’te satışa çıkacak. Bilet fiyatları ise bin 500 ile 15 bin arasında değişiyor.

KORSAN BİLET UYARISI

JennIfer Lopez konser biletleri Bubilet’te satışa çıkmadan, farklı sitelerde resmi olmayan yollarla satışa sunulmaya başlandı. Sitelerde yer alan bilet fiyatları 7 bin 800 TL’den başlıyor, 666 bin TL’ye kadar artıyor.

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Organizasyon yetkilileri Lopez hayranlarına korsan bilet uyarısında bulundu: “Konserin biletleri sadece Bubilet’te satılacak. Başka sitelerden yapılan satışlar resmi değil. Biletleri ucuza alıp korsan yolla fahiş fiyata tekrar satışa koyuyorlar.”