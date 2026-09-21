İzmir’de rock gecesi

Oluşturulma Tarihi: Eylül 21, 2026 07:39
Yıllar sonra konserlere yeniden start veren Şebnem Ferah geçen akşam İzmir Arena’da dinleyicileriyle buluştu.
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Rock müziğin yıldız ismi Şebnem Ferah, binlerce kişiye unutamayacakları bir gece yaşattı. Sanatçı, “Deli Kızım Uyan”, “Ateşe Yakın” ve “Yağmurlar”ı yalnızca piyano eşliğinde seslendirdi.
Ferah, repertuvarında “Babam Oğlum” ve “Dans Pisti” gibi uzun zamandır konserlerinde söylemediği şarkılara da yer verdi. Alandaki kalabalık tüm şarkılara coşkuyla eşlik etti.
Konserlere devam eden Şebnem Ferah, 24 Eylül’de KüçükÇiftlik Park’ta sahneye çıkacak.