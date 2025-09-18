İzinsiz eser davası

Haberin Devamı

İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’ne dava açan Karaböcek’in avukatı Ferdağ Ergin Öztürk, dilekçesinde özetle şunlara yer verildi:

“Jet Plak şirketi, herhangi bir yasal dayanağı olmaksızın müvekkilin eserlerini izinsiz kullanmakta, haksız ve hukuksuz olarak ticarete konu etmektedir. Müvekkilimin maddi ve manevi hakları telafisi imkânsız zarara uğramıştır. Davalı şirketin müvekkilin eserleri üzerine yaptığı haksız tecavüzün tespitini talep ediyoruz. Ayrıca şimdilik 50 bin liralık maddi ve manevi tazminatın faiziyle birlikte Jet Plak şirketinden tahsilini istiyoruz.”

Jet Plak şirketinin kötü niyetli olduğunu ve kendisini zarara uğrattığını ileri süren Karaböcek, izinsiz kullanımların önlenmesini ve şimdilik 50 bin liralık tazminat talep etti.