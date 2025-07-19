İzel: Aşk olmayınca aşk şarkıları da çıkmıyor

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İzel, eskisi gibi hafızalara kazınan aşk şarkılarının olmaması hakkında şunları söyledi:

“Dünyanın üzerinde kara bulutlar çöktü. Eski aşklar yaşanmadığı için güzel aşk şarkıları da çıkmıyor. Mesela ‘Kızımız Olacaktı’ 97 senesinde çıkmıştı. O yıllarda doğan çocuklar bile şarkıyı biliyor. Orada gerçek bir aşk hikâyesi var. Eskiden el ele tutuşma ve tanıma süresi vardı. Şimdiki gençler ne prova ne bir şey hemen kayda giriyor. Dolayısıyla aşk olmuyor. Birbirlerinden hoşlanıyorlar, bunu aşk sanıyorlar. Aşk öyle kolay bir şey değil.”

Şarkıcı, “Siz artık aşka hazır mısınız?” sorusuna ise şu yanıtı verdi:

“Âşık olursam şarkılar gelir. Ben de tam böyle aşka hazırım aslında. Yaklaşık 12 yıl kadar oldu, o kafada değildim. Bu yıl nedense içimde bir kıpırtı var, sanki âşık olacakmışım gibi hissediyorum. Öyle olursa boynuna sarılarak pozlar vereceğim.”

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İzel, her sahne teklifini kabul etmediğini de açıkladı:

“Parasız kaldığım dönemde bile her işe gitmedim. Kalitemi aşağıya çekecek hiçbir şey yapmıyorum. Herhangi sevgilimle çirkin görüntümü görmemişsinizdir. Sahnede ilk bikiniyi giyen kadınım ama o kadar usturuplu ayarlamışız ki kimsenin gözüne batmadı.”