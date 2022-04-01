“İyilik İçin Sanat” Rüzgârı

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Bu sene 6. edisyonu gerçekleştirilen Artweeks@Akaretler’de, İyilik İçin Sanat Derneği’nin Pasajda Bir Yıl, Anadolu’dan İzlenimler, Atölye Cer ve Alenen Sanat projelerinde yer alan sanatçılardan 35 kişinin 65 adet çalışması, Dr. Feride Çelik küratörlüğünde 37-39 numarada sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Türkiye'nin ve dünyanın önde gelen galeri, sanatçı, kurum ve kuruluşlarını İstanbul'da sanatseverlerle bir araya getiren sanat etkinliğinin açılış gününde sergi ziyaretçiler tarafından büyük ilgi ile karşılaştı.



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İyilik İçin Sanat Derneği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Çiğdem Hitay, yetenekli sanatçıları ulusal ve uluslararası sanat camiasında desteklemeye yönelik projeler geliştirdiklerini ve Türk çağdaş sanatçılarının sanat piyasasında hak ettiği yere ulaşmasına gayret ettiklerini söyledi. Dernek olarak hayata geçirdikleri projelere gösterilen ilgiden dolayı gururlu olduklarını dile getiren Çiğdem Hitay, “Derneğimizin faaliyetleri kapsamında sanat hayatlarına dokunabildiğimiz sanatçıların birbirinden değerli ve seçilmiş eserleriyle böylesine etkili bir sanat etkinliğinde bulunmaktan dolayı çok heyecanlıyız. Sanatçılarımız eserlerini, birbirinden değerli sanatçıların, galerilerin ve kurumların bir arada olduğu bir etkinlikte sergileme fırsatı yakalamaları oldukça önemli... Genç sanatçılarımızın böyle bir etkinlikte yer almalarını görmek en büyük mutluluk kaynağımız. Tüm sanatseverleri sergimizi ziyaret ederek derneğimize destek vermeye davet ediyoruz.” dedi.

Karma sergisinde eserleri yer alan sanatçılar şu şekilde:

Alla Guner, Asiye Yüce, Aysun Telli, Badem Kübra Kocalar, Batuhan Yaşar Cebli, Beyzanur Karakuş, Büşra İnan, Cem Deniz Karakoçoğlu, Davut Dağdelen, Dilan Demirbağ, Elif Akçay, Elif Aktaş, Emel Ezal, Emine Büyükbaş, Emir Furkan Tekkalmaz, Eren Bayezit, Fatmanur Çakmak, Hicran Aksöz, İpek Erfidan, Kerem Topuz, Loya Kader Öztürkmen, Melek Kaya, Nebahat Karyağdı, Ozan Alpay, Özge Gürkan, Özge Günaydın, Pelin Pekercan, Pınar Bora, Şimal Bilgiç, Tolga Turan, Türkân Gönülaçar, Yasemin Güzel, Yonca Karaarslan, Zeynep Sevgin, Zeynep Yazıcı.



