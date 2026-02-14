×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA SAĞLIK
HABERLERKelebek Haberleri

'İyi ki hayatımızdan Fatma Girik geçti'

Güncelleme Tarihi:

#Fatma Girik#Ediz Hun#Yeşilçam
İyi ki hayatımızdan Fatma Girik geçti
Oluşturulma Tarihi: Şubat 14, 2026 07:59

FATMA Girik, vefatının 4. yılında Beyoğlu Sineması’nda anıldı.

Haberin Devamı

Söyleşiye Girik’in dostları Ediz Hun, Hülya Koçyiğit, Bircan Usallı Silan, Ümit Efekan, Halil Ergün ve Nur Sürer katıldı. Hülya Koçyiğit, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

“Fatma sadece iyi bir oyuncu değildi. O, halkın kalbinden gelen bir kadındı. Güçlüydü, cesurdu, dobra ve temizdi. ”

Ediz Hun da Girik’e dair duygularını şöyle dile getirdi:

“Sette onu görseydiniz hayran olurdunuz. Ayrımcılık yapmazdı; aldığı simidi herkesle paylaşan bir insandı.” Halil Ergün ve Nur Sürer de usta oyuncu ile anılarını paylaştı ve “İyi ki hayatımızdan Fatma Girik geçti” dediler.

İyi ki hayatımızdan Fatma Girik geçti

Haberle ilgili daha fazlası:
#Fatma Girik#Ediz Hun#Yeşilçam

BAKMADAN GEÇME!