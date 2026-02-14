Haberin Devamı

Söyleşiye Girik’in dostları Ediz Hun, Hülya Koçyiğit, Bircan Usallı Silan, Ümit Efekan, Halil Ergün ve Nur Sürer katıldı. Hülya Koçyiğit, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

“Fatma sadece iyi bir oyuncu değildi. O, halkın kalbinden gelen bir kadındı. Güçlüydü, cesurdu, dobra ve temizdi. ”

Ediz Hun da Girik’e dair duygularını şöyle dile getirdi:

“Sette onu görseydiniz hayran olurdunuz. Ayrımcılık yapmazdı; aldığı simidi herkesle paylaşan bir insandı.” Halil Ergün ve Nur Sürer de usta oyuncu ile anılarını paylaştı ve “İyi ki hayatımızdan Fatma Girik geçti” dediler.