×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER SAĞLIK
HABERLERKelebek HaberleriStil Haberleri

İyi ki bir yeri kırılmadı!... Ünlü oyuncu kamera karşısında merdivenlerden düştü

Güncelleme Tarihi:

#Anne Hathaway#Meryl Streep#Devil Wears Prada
İyi ki bir yeri kırılmadı... Ünlü oyuncu kamera karşısında merdivenlerden düştü
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 28, 2025 14:23

Ünlü oyuncu film setinde beklenmedik bir kaza yaşadığı. Giydiği ayakkabının topuğu kırılınca üstelik tam da merdivenlerdeyken bir anda kendini yerde buldu... Basamaklarda yere yığılan oyuncu bu görünmez kazayı neyse ki sorunsuz atlattı.

Haberin Devamı

Genellikle podyumda yürüyen modellerin başına gelen bu kazayı ünlü oyuncu Anne Hathaway yaşadı.

Devil Wears Prada (Şeytan Marka Giyer) filminin devamının çekimleri şu sıralarda New York'ta sürüyor... Önemli rollerden birini üstlenen Anne Hathaway de önceki gün rol aldığı sahneler için kamera karşısına geçti.

İyi ki bir yeri kırılmadı... Ünlü oyuncu kamera karşısında merdivenlerden düştü

Fakat giydiği ayakkabının topuğu kırılınca büyük bir talihsizlik yaşadı ve bir anda merdivenlerden yuvarlandı.

Set ekibi hemen Hathaway'in yardımına koştu... Sonuç olarak bu talihsiz kazayı Anne Hathaway herhangi bir yeri kırılıp incinmeden atlattı.

İyi ki bir yeri kırılmadı... Ünlü oyuncu kamera karşısında merdivenlerden düştü

Haberin Devamı

Oyuncu, merdivenden inerken bir anda kendini yerde buldu. 

İyi ki bir yeri kırılmadı... Ünlü oyuncu kamera karşısında merdivenlerden düştü

Oyuncu, kısa bir süre mola aldıktan sonra yeniden kamera karşısına geçti.

İlki 2006 yılında çekilen Şeytan Marka Giyer'in iki başrol oyuncusu Meryl Streep ile Anne Hathaway bu filmde de bir araya geldi. Filmi ilkinde olduğu gibi yine David Finkel yönetiyor.

İyi ki bir yeri kırılmadı... Ünlü oyuncu kamera karşısında merdivenlerden düştü

Şeytan Marka Giyer'de iki yıldıza Stanley Tucci, Kenneth Branagh, Justin Theroux, Lucy Liu'nun da aralarında bulunduğu kalabalık bir kadro eşlik ediyor.

İyi ki bir yeri kırılmadı... Ünlü oyuncu kamera karşısında merdivenlerden düştü

Anne Hathaway'in başına gelen bu kazaya ayakkabısının kırılan topuğu neden oldu. 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Anne Hathaway#Meryl Streep#Devil Wears Prada

BAKMADAN GEÇME!