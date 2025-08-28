İyi ki bir yeri kırılmadı!... Ünlü oyuncu kamera karşısında merdivenlerden düştü

Haberin Devamı

Genellikle podyumda yürüyen modellerin başına gelen bu kazayı ünlü oyuncu Anne Hathaway yaşadı.

Devil Wears Prada (Şeytan Marka Giyer) filminin devamının çekimleri şu sıralarda New York'ta sürüyor... Önemli rollerden birini üstlenen Anne Hathaway de önceki gün rol aldığı sahneler için kamera karşısına geçti.

Fakat giydiği ayakkabının topuğu kırılınca büyük bir talihsizlik yaşadı ve bir anda merdivenlerden yuvarlandı.

Set ekibi hemen Hathaway'in yardımına koştu... Sonuç olarak bu talihsiz kazayı Anne Hathaway herhangi bir yeri kırılıp incinmeden atlattı.

Oyuncu, merdivenden inerken bir anda kendini yerde buldu.

Oyuncu, kısa bir süre mola aldıktan sonra yeniden kamera karşısına geçti.

İlki 2006 yılında çekilen Şeytan Marka Giyer'in iki başrol oyuncusu Meryl Streep ile Anne Hathaway bu filmde de bir araya geldi. Filmi ilkinde olduğu gibi yine David Finkel yönetiyor.

Şeytan Marka Giyer'de iki yıldıza Stanley Tucci, Kenneth Branagh, Justin Theroux, Lucy Liu'nun da aralarında bulunduğu kalabalık bir kadro eşlik ediyor.

Anne Hathaway'in başına gelen bu kazaya ayakkabısının kırılan topuğu neden oldu.