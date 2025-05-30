İtalya'nın prestijli isimleri arasında

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Uzun yıllardır İtalya’da yaşayan Özpetek, üyelik nişanını Roma’da düzenlenen özel bir gecede Altagamma Başkanı Matteo Lunelli’nin elinden aldı.

Lunelli, gecede yaptığı konuşmada Ferzan Özpetek’in İtalyan kültürünü en iyi şekilde tanıttığı için fahri üyeliğe layık görüldüğünü söyledi. İtalya’nın güzelliklerine katkılarından dolayı yönetmene teşekkür eden Lunelli, Özpetek’in duygularının gücüyle İtalyan sinemasına yön verdiğini de sözlerine ekledi.

1992 yılında kurulan Altagamma Vakfı’nın üyeleri arasında moda, tasarım, mücevher, turizm, otomotiv, kültür sanat ve sinema gibi pek çok alanda faaliyet gösteren dünyaca ünlü isimler yer alıyor.