×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER SAĞLIK
HABERLERKelebek HaberleriStil Haberleri

İtalya'nın prestijli isimleri arasında

Güncelleme Tarihi:

#Ferzan Özpetek#Altagamma Vakfı#İtalya
İtalyanın prestijli isimleri arasında
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 30, 2025 08:44

DÜNYACA ünlü yönetmen Ferzan Özpetek, İtalya’nın en prestijli isimleri ile markalarını bir araya getiren Altagamma Vakfı tarafından fahri üyelikle onurlandırıldı.

Haberin Devamı

Uzun yıllardır İtalya’da yaşayan Özpetek, üyelik nişanını Roma’da düzenlenen özel bir gecede Altagamma Başkanı Matteo Lunelli’nin elinden aldı.

Lunelli, gecede yaptığı konuşmada Ferzan Özpetek’in İtalyan kültürünü en iyi şekilde tanıttığı için fahri üyeliğe layık görüldüğünü söyledi. İtalya’nın güzelliklerine katkılarından dolayı yönetmene teşekkür eden Lunelli, Özpetek’in duygularının gücüyle İtalyan sinemasına yön verdiğini de sözlerine ekledi.

1992 yılında kurulan Altagamma Vakfı’nın üyeleri arasında moda, tasarım, mücevher, turizm, otomotiv, kültür sanat ve sinema gibi pek çok alanda faaliyet gösteren dünyaca ünlü isimler yer alıyor.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Ferzan Özpetek#Altagamma Vakfı#İtalya

BAKMADAN GEÇME!