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İtalyan markası artık Türkiye’de

Güncelleme Tarihi:

#Osman Önal#Revna Demirören#Pervin Ersoy
İtalyan markası artık Türkiye’de
Oluşturulma Tarihi: Ocak 11, 2025 09:14

Güneş gözlüğü ve optik ürünler markası Emo Optik, geçtiğimiz gün Morini’de düzenlediği özel bir davetle İtalyan markası Trussardi’yi de bünyesine eklediğini duyurdu.

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Projehane çatısı altında, Bilge Kuru’nun ev sahipliğinde düzenlenen davete Pervin Ersoy, Revna Demirören, Serra Tokar, Suzan Toplusoy, Asmer Sultanova, Asuman Şener, Aysel Başaran, Bahar Şer, Güzide Duran, Gülşah Alkoçlar, İpek Develi gibi iş ve cemiyet hayatının tanınmış simaları katıldı.

Davetliler, Emo Optik’in kurucusu Osman Önal’ın sunumuyla markanın yeni koleksiyonunu inceledi.

Önal, “Trussardi İtalya’da çok popüler. Tasarımları ve kalitesiyle kullananları memnun ediyor. Biz de bu markayı ülkemizdeki müşterilerimizle buluşturduk” dedi.

İtalyan markası artık Türkiye’de

Gülşah Alkoçlar - Dicle İpek Öztaşkın - Serra Tokar

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#Osman Önal#Revna Demirören#Pervin Ersoy

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