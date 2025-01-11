İtalyan markası artık Türkiye’de

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Projehane çatısı altında, Bilge Kuru’nun ev sahipliğinde düzenlenen davete Pervin Ersoy, Revna Demirören, Serra Tokar, Suzan Toplusoy, Asmer Sultanova, Asuman Şener, Aysel Başaran, Bahar Şer, Güzide Duran, Gülşah Alkoçlar, İpek Develi gibi iş ve cemiyet hayatının tanınmış simaları katıldı.

Davetliler, Emo Optik’in kurucusu Osman Önal’ın sunumuyla markanın yeni koleksiyonunu inceledi.

Önal, “Trussardi İtalya’da çok popüler. Tasarımları ve kalitesiyle kullananları memnun ediyor. Biz de bu markayı ülkemizdeki müşterilerimizle buluşturduk” dedi.

Gülşah Alkoçlar - Dicle İpek Öztaşkın - Serra Tokar