İtalya’dan jüri daveti

Atasoy, festivalde yer alan ilk ve tek Türk sanatçı olacak. Festival yönetiminin davetiyle İtalya’ya giden Atasoy, jüri başkanlığını İtalyan yönetmen, senarist ve prodüktör Louis Nero’nun üstlendiği kurulda filmleri değerlendirecek.

Jüride ayrıca İtalyan yönetmen, yazar ve tiyatro yönetmeni Carlo Benso, Tunuslu prodüktör ve yönetmen Khedija Lemkecher ile İtalyan yazar ve gazeteci Giulio Gargia yer alıyor. Fadik Sevin Atasoy’un jüri üyesi olarak görev aldığı bu yıl, festivalin dördüncü edisyonu olacak.