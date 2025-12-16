×
Güncelleme Tarihi:

İtalya’dan jüri daveti
Oluşturulma Tarihi: Aralık 16, 2025 07:53

OYUNCU ve yazar Fadik Sevin Atasoy, 15-20 Aralık tarihleri arasında İtalya’nın Puglia bölgesinde düzenlenecek Mostra del Cinema di Taranto–Levante Uluslararası Film Festivali’nde jüri üyesi olarak görev yapacak.

Atasoy, festivalde yer alan ilk ve tek Türk sanatçı olacak. Festival yönetiminin davetiyle İtalya’ya giden Atasoy, jüri başkanlığını İtalyan yönetmen, senarist ve prodüktör Louis Nero’nun üstlendiği kurulda filmleri değerlendirecek.

Jüride ayrıca İtalyan yönetmen, yazar ve tiyatro yönetmeni Carlo Benso, Tunuslu prodüktör ve yönetmen Khedija Lemkecher ile İtalyan yazar ve gazeteci Giulio Gargia yer alıyor. Fadik Sevin Atasoy’un jüri üyesi olarak görev aldığı bu yıl, festivalin dördüncü edisyonu olacak.

 

