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İtalya’dan bir ödül daha

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#Ferzan Özpetek#Elmaslar#David Di Donatello Töreni
İtalya’dan bir ödül daha
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 10, 2025 07:31

İTALYA’da yaşayan dünyaca ünlü yönetmen Ferzan Özpetek yeni filmi “Diamanti” (Elmaslar) ile bir ödül daha kazandı.

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Özpetek’in son filmi “Diamanti”, İtalya’nın en prestijli ödüllerinin takdim edildiği David di Donatello Töreni’nde ‘en iyi seyirci özel ödülü’ne layık görüldü.

Törene katılan Ferzan Özpetek seyircinin coşkulu alkışları arasında ödülü aldı. Usta yönetmen, filminin seyirci tarafından ödüllendirilmesinin kendisi için çok özel bir anlamı olduğunu ifade etti.

Gecede, ‘en iyi film ödülü’nü ise Maura Delpero’nun savaş draması “Vermiglio” aldı.

Ferzan Özpetek imzalı “Diamanti” daha önce de İtalya’da Ciak D’Oro’nun töreninde ‘Altın Ödül’e layık görülmüştü.

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#Ferzan Özpetek#Elmaslar#David Di Donatello Töreni

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