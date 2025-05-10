İtalya’dan bir ödül daha

Haberin Devamı

Özpetek’in son filmi “Diamanti”, İtalya’nın en prestijli ödüllerinin takdim edildiği David di Donatello Töreni’nde ‘en iyi seyirci özel ödülü’ne layık görüldü.

Törene katılan Ferzan Özpetek seyircinin coşkulu alkışları arasında ödülü aldı. Usta yönetmen, filminin seyirci tarafından ödüllendirilmesinin kendisi için çok özel bir anlamı olduğunu ifade etti.

Gecede, ‘en iyi film ödülü’nü ise Maura Delpero’nun savaş draması “Vermiglio” aldı.

Ferzan Özpetek imzalı “Diamanti” daha önce de İtalya’da Ciak D’Oro’nun töreninde ‘Altın Ödül’e layık görülmüştü.