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istanbul’u gezecekler

Güncelleme Tarihi:

#Limp Bizkit#Ataköy Marina Arena#İstanbul
istanbul’u gezecekler
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 10, 2025 07:54

AMERİKALI nu metal grubu Limp Bizkit, 14 yıl aradan sonra yeniden İstanbul’da konser verecek.

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 Grup, 17 Ağustos’ta iTicket Production ve TemaCC ortaklığıyla Ataköy Marina Arena’da sahne alacak.

Grup üyeleri, İstanbul’a bu kez aileleriyle gelecek. İstanbul’un tarihi yerlerine ve Boğaz’a olan hayranlıklarını sık sık dile getiren Limp Bizkit üyeleri, şehri gezmek için heyecanlı olduklarını açıkladı.

Grup üyelerinin İstanbul seyahat planında Türk grupları dinlemek için rock müzik çalan mekânlara da gitmek olduğu öğrenildi. Kulis için mütevazı taleplerde bulunan Limp Bizkit’in istekleri arasında alkollü içecek olmaması dikkat çekti.

 

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#Limp Bizkit#Ataköy Marina Arena#İstanbul

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