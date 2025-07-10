istanbul’u gezecekler

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Grup, 17 Ağustos’ta iTicket Production ve TemaCC ortaklığıyla Ataköy Marina Arena’da sahne alacak.

Grup üyeleri, İstanbul’a bu kez aileleriyle gelecek. İstanbul’un tarihi yerlerine ve Boğaz’a olan hayranlıklarını sık sık dile getiren Limp Bizkit üyeleri, şehri gezmek için heyecanlı olduklarını açıkladı.

Grup üyelerinin İstanbul seyahat planında Türk grupları dinlemek için rock müzik çalan mekânlara da gitmek olduğu öğrenildi. Kulis için mütevazı taleplerde bulunan Limp Bizkit’in istekleri arasında alkollü içecek olmaması dikkat çekti.