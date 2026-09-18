İstanbul’da lüks alışveriş dönemi

Oluşturulma Tarihi: Eylül 19, 2026 07:00
Türkiye’nin uluslararası standartlardaki ilk lüks designer outlet’i Florentia Village görkemli bir davetle açıldı.
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Kalyon İnşaat ile İtalyan perakende gayrimenkul yönetimi şirketi RDM-Fingen Group ortaklığında, 250 milyon Euro’luk yatırımla hayata geçirilen lüks designer outlet’i Florentia Village, önceki gün düzenlenen davetle kapılarını açtı.Cemal Kalyoncu - Mehmet Kalyoncu - Rayhan Kalyoncu - Murathan Kalyoncu
İstanbul Havalimanı’na 5 dakika mesafede konumlanan AVM’deki lüks markaların ilk misafirlerini ağırladığı davete çok sayıda ünlü isim katıldı.Erdoğan Demirören - Yelda Demirören Kalyoncu - Yıldırım Demirören
Bugüne kadar 17 olimpiyat töreni gerçekleştirerek bu alanda rekora ulaşan Balich Wonder Studio, Florentia Village için mekânın tamamına yayılan özel bir gösteri tasarladı.Buse Terim - Fatih Terim
“Kesişen Dünyalar” konseptiyle hazırlanan gösteri; Türkiye ile İtalya’yı, Doğu ile Batı’yı, geçmiş ile geleceği opera, moda, müzik, dans ve sanat performanslarıyla aynı hikâyede buluşturdu. Murathan Kalyoncu - Hande Erçel - Jacopo Mazzei
Yeni film geliyor
Florentia Village’ın lansmanında yer almaktan dolayı mutlu olduğunu dile getiren Hande Erçel, sorular üzerine bir film projesi üzerinde çalıştığını açıkladı. “Şu an senaryosu üzerinde çalışılıyor” diyen oyuncu, “Projede kötü kadını mı canlandıracaksınız?” sorusuna “Hayır, kötü kadın değil” yanıtını verdi ve detayları paylaşmak istemediğini söyledi.
Acun Ilıcalı
Burak KutAyrılmadık
Açılışa katılan Eylül Tumbar, sevgilisi Enes Koçak’la ayrıldıkları iddiasına yanıt verdi: “Enes şu an sette. İşlerimiz nedeniyle bir süredir daha az görüşüyoruz. Ama ayrılık yok, gayet iyiyiz. Her şey yolunda.”
Michelle Van Bijnen - Birand Tunca Arda’yla gurur duyuyorum
Eşi Arda Turan’ın teknik direktörlük kariyerindeki başarılarıyla gurur duyduğunu dile getiren Aslıhan Doğan Turan, yoğun maç ve kamp programı nedeniyle uzun süre görüşemediklerini belirterek “Aramızda özlem dışında hiçbir sorun olmuyor. Yola çıkarken böyle olacağını biliyorduk” dedi.Kasaba inşa etmişler
Tolga Güleç açılışa eşi Öykü Cengiz’le katıldı. Outlet’i çok beğendiğini dile getiren oyuncu, “Resmen kasaba inşa etmişler” dedi. Çift, birlikte bir projede yer alıp almayacakları sorusunu “Sürpriz olabilir” diye yanıtladı