İstanbul'da Jennifer Lopez şov!

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Binlerce kişiye ‘İstanbul Festivali’ kapsamında Yenikapı’da unutulmaz bir konser veren şarkıcı, en sevilen şarkılarını seslendirdi.



Lopez, konser öncesinde ise ‘Meet&Greet’ etkinliğinde 20 hayranıyla kuliste bir araya geldi.

Her biri 118 bin liradan satılan biletlerden alan 20 kişi alana özel bir noktadan giriş yaparken, sanatçıyla hem hatıra fotoğrafı çektirdi hem de sohbet etti.

TEMA VAKFI İLE İŞBİRLİĞİ

‘Meet&Greet’ bilet satışından elde edilen tüm gelir TEMA Vakfı’na bağışlanacak. Bu katkı sayesinde orman yangınlarıyla zarar gören yeşil alanların yeniden ağaçlandırılmasına, doğal varlıkların korunmasına ve sürdürülebilir yaşam alanlarının oluşturulmasına yönelik çalışmalara destek sağlanacak.