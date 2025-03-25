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İsrail ordusu Oscar kazanan filmin Filistinli yönetmenini gözaltına aldı!

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#Filistin#Hamdan Ballal#İsrail
İsrail ordusu Oscar kazanan filmin Filistinli yönetmenini gözaltına aldı
Oluşturulma Tarihi: Mart 25, 2025 09:26

Sinema dünyası sabah saatlerinde gelen haberle adeta şoke oldu. İsrail ordusu, Batı Şeria'da yaptığı operasyonla daha bu ayın başında Oscar kazanan ödüllü belgesel filmin Filistinli yönetmenini gözaltına aldı.

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İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'da Oscar ödüllü belgesel "Başka Toprak Yok" (No Other Land) filminin yönetmenlerinden Hamdan Ballal'ı gözaltına aldığı bildirildi.

İsrail ordusu Oscar kazanan filmin Filistinli yönetmenini gözaltına aldı

Batı Şeria'nın güneyinde yer alan Mesafir Yatta'daki aktivistlerden yapılan ortak açıklamada, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, Filistinlilerin yaşadığı Susya köyüne saldırdığı belirtildi.

Kesici alet ve silah taşıyan maskeli İsraillilerin saldırısında yaralananlar olduğu ve Filistinlilerin mülklerinin zarar gördüğü aktarıldı.

İsrail ordusu Oscar kazanan filmin Filistinli yönetmenini gözaltına aldı

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Saldırıyı belgelemek için olay yerine gelen 5 ABD'li Yahudi aktivistin de Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırısına uğradığı ve aktivistlerin içinde bulunduğu aracın taşlandığı kaydedildi.

İsrail ordusunun koruması altında gerçekleşen saldırıda, Oscar ödüllü "Başka Toprak Yok" belgeselinin yönetmenlerinden biri olan Hamdan Ballal'ın da yaralandığı ve çok sayıda Filistinli ile gözaltına alındığı duyuruldu.

Filistinlilerin, işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Mesafir Yatta'da İsrail ordusunun uyguladığı yıkım ve sürgün politikasına karşı gösterdiği mücadeleyi anlatan "Başka Toprak Yok", bu yıl "En İyi Belgesel Oscar"ını kazanmıştı.

İsrail ordusu Oscar kazanan filmin Filistinli yönetmenini gözaltına aldı

Filmi İsrailli ve Filistinli sinemacılar birlikte çekmiş ve bir yandan dünyaya İsrail yönetiminin suçlarını gösterirken bir yandan da iki ülke halkının zulüm karşısında birlikte ses çıkarması adına mesajlar vermişlerdi.

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#Filistin#Hamdan Ballal#İsrail

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