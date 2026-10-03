İspanyol yıldızla bir arada

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Markanın yeni koleksiyonu ‘Terres de Contrastes’ için Grand Palais’de gerçekleştirilen etkinlik, moda ve mücevher dünyasının uluslararası yıldızlarını bir araya getirdi.

Defileye Türkiye’den katılan tek isim olan Sümeyye Aydoğan, etkinlikte ‘Élite’ dizisiyle dünya çapında tanınan İspanyol yıldız Ester Expósito ile tanışıp fotoğraf çektirdi.

Aydoğan’ın Instagram hesabında paylaştığı kare sosyal medyada beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. Açılışını Adriana Lima’nın, kapanışını ise Irina Shayk’ın yaptığı defileyi izleyenler arasında Julianne Moore ve Carla Bruni de vardı.