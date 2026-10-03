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İspanyol yıldızla bir arada

Güncelleme Tarihi:

#Süleyman Aydoğan#Paris Moda Haftası#Ester Exposito
İspanyol yıldızla bir arada
Oluşturulma Tarihi: Ekim 03, 2026 08:05

SÜMEYYE Aydoğan, global marka elçisi olduğu mücevher firması Messika’nın Paris Moda Haftası kapsamında düzenlediği defileye katıldı.

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Markanın yeni koleksiyonu ‘Terres de Contrastes’ için Grand Palais’de gerçekleştirilen etkinlik, moda ve mücevher dünyasının uluslararası yıldızlarını bir araya getirdi.

İspanyol yıldızla bir arada

Defileye Türkiye’den katılan tek isim olan Sümeyye Aydoğan, etkinlikte ‘Élite’ dizisiyle dünya çapında tanınan İspanyol yıldız Ester Expósito ile tanışıp fotoğraf çektirdi.

İspanyol yıldızla bir arada

Aydoğan’ın Instagram hesabında paylaştığı kare sosyal medyada beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. Açılışını Adriana Lima’nın, kapanışını ise Irina Shayk’ın yaptığı defileyi izleyenler arasında Julianne Moore ve Carla Bruni de vardı.

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#Süleyman Aydoğan#Paris Moda Haftası#Ester Exposito

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