#Tülin Şahin#İspanya#Andres Acosta
Tülin Şahin önceki akşam İspanya’nın global genç modacılarından Andres Acosta’nın, Türk kültüründen esinlenerek tasarladığı “Melek” isimli haute couture defilesinde baş manken olarak yer aldı.

 Acosta’nın markasının 9. yılı kutlaması adına hazırladığı koleksiyon, Madrid’deki ikonik Santo Mauro Oteli’nde tanıtıldı.

Tasarımcının özel koleksiyon defilesi ve Tülin Şahin, dünya basınından ilgi gördü. Şahin, duygularını şu cümlelerle anlattı:

İspanyol tasarımcının ilham kaynağı



“Andres ile ilk olarak 2017’de markasının İstanbul’da yapılan çekimlerinde çalışmıştık. Beni o günden beri ilham perisi olarak görüyor. Şimdi Madrid’de çok özel bir gecede gerçekleşen defilesi için beni yine ilham perisi olarak görmesi ve baş manken olarak defilenin açılışını yapmamı istemesi benim için büyük gurur ve mutluluk.”

