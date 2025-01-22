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İspanyol Buika Türkçe şarkı söyledi

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#Buika#Kibariye#Sevdam Ağlıyor
İspanyol Buika Türkçe şarkı söyledi
Oluşturulma Tarihi: Ocak 22, 2025 07:39

İSPANYOL müziğinin Grammy ödüllü sesi Buika ve Türk arabesk müziğin kült isimlerinden Kibariye, söz ile müziği Sezen Aksu imzası taşıyan “Sevdam Ağlıyor” şarkısını birlikte seslendirdi.

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Düzenlemesi Aytuğ Yargıç tarafından yapılan ilk single, 24 Ocak’ta BKM etiketi ile tüm dijital platformlarda. İkilinin birlikte düet yaptığı yeni şarkıları ise 2025’in ilk çeyreğinde dinleyici ile buluşmaya devam edecek.

Buika ve Kibariye’nin ilk konseri ise 19 Şubat’ta Volkswagen Arena’da gerçekleşecek. Güçlü nağmeleriyle birbirine çok benzeyen iki güçlü ismi yıllar önce Yaşar Gaga, bir araya getirmek istemişti. BKM de projenin çıkış motivasyonu olarak aramızdan zamansız ayrılan Yaşar Gaga’nın hayali olduğunu söyledi.

İspanyol Buika Türkçe şarkı söyledi

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#Buika#Kibariye#Sevdam Ağlıyor

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