İspanyol Buika Türkçe şarkı söyledi

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Düzenlemesi Aytuğ Yargıç tarafından yapılan ilk single, 24 Ocak’ta BKM etiketi ile tüm dijital platformlarda. İkilinin birlikte düet yaptığı yeni şarkıları ise 2025’in ilk çeyreğinde dinleyici ile buluşmaya devam edecek.

Buika ve Kibariye’nin ilk konseri ise 19 Şubat’ta Volkswagen Arena’da gerçekleşecek. Güçlü nağmeleriyle birbirine çok benzeyen iki güçlü ismi yıllar önce Yaşar Gaga, bir araya getirmek istemişti. BKM de projenin çıkış motivasyonu olarak aramızdan zamansız ayrılan Yaşar Gaga’nın hayali olduğunu söyledi.