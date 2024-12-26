İşinsanı İnan Kıraç 87 yaşında evlendi... İpek Kıraç isyan etti: Babama tuzak kurdular!

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KOÇ Holding’in eski yöneticilerinden İnan Kıraç (87), 75 yaşındaki Emine Alangoya ile evlendi. İnan Kıraç yaşı gereği evlenmek için hastaneden rapor aldı. Sürpriz evliliğin ardından İpek Kıraç, babasına vasi atanması talebiyle mahkemeye başvurduğunu açıkladı:

“İstanbul Anadolu Sulh Hukuk Mahkemesi’ne başvurarak, babam İnan Kıraç’ın manevi ve maddi olarak korunması amacıyla kısıtlanması ve kendisine vasi atanması talebinde bulundum.”

BAŞKA ŞANSIM KALMADI

Kıraç, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: “Beni 2 aylıkken annem Suna Kıraç’la birlikte evlat edinip büyük sevgi ve özenle yetiştiren babam İnan Kıraç’ın içine düşmüş olduğu durumdan kurtulabilmesi için tek bir başka şans dahi kalmış olsaydı, hiç kuşkusuz o yolu seçerdim. Ancak gerek babamı koruma arzum, gerek babamın yönetimindeki kurum ve kuruluşların sağlığı ve devamlılığı konusunda hissettiğim sorumluluk ve gerekse de annemin manevi-maddi mirasının korunması yönündeki iradem bu kararı almayı zorunlu hale getirmiştir.”

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AKIL SAĞLIĞI SORUNU YAŞIYOR

İpek Kıraç, dikkat çekici iddialarda bulundu: “Babam İnan Kıraç’ın son yıllarda basına da sıkça yansıyan yanlış tercihleri ve davranışları sadece beni değil onu tanıyan ve seven herkesi şaşırtmış ve üzmüştür. Babamın karakteriyle uyuşturamadığımız bu davranışların sıklığı ve boyutu giderek artmış olup neticede ‘muhakeme kaybı ve akıl sağlığı sorunu’ yaşadığı malum olmuştur. Annemin 2020’de vefatı sonrası babamın hayatına giren bazı şahıslar, babamın akli melekelerinin zayıflamasını acımasızca istismar etmekte olup adeta babamın yaşamını tüm açılardan istila etmişlerdir. Özellikle babamı duygusal olarak suistimal eden bir şahıs, kendine ve yakınlarına menfaat sağlamak amacıyla kurguladığı düzene karşı gelecek herkesi babamdan tek tek uzaklaştırmıştır. Bu şahıs babamın sevdiği ve güvendiği insanların tümünü işten çıkarmak suretiyle babamı bütünüyle yalnızlaştırmış, onu korumasız ve sahipsiz kılmıştır. Babama şahsi cep telefonundan doğrudan ulaşmak dahi imkânsız hale gelmiştir. Dolayısıyla babamın son birkaç yıldır bizleri üzen davranışlarının ardında öz iradesi değil, hayatına bir anda giren bu şahısların kararları ve yönlendirmeleri olduğu artık herkesçe aşikârdır. Öyle ki, babamın ağabeyi merhum Can Kıraç dahi vefat etmeden kısa bir süre önce bu duruma isyan etmiştir.”

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İpek Kıraç: Babama tuzak kurdular

SÖZDE EVLİLİĞİN BİLİNCİNDE DEĞİL

İpek Kıraç babasının nikâhı için “sözde evlilik” yorumunu yaptı: “Babamın sevgi ve iyi niyet temelli olmadığı aşikâr olan bu sözde evliliğin bilincinde bile olmadığına inanıyorum. 2 senedir babamın açtığı haksız davalarla mücadele etmek zorunda kalmama ve bu dava süreçlerinin arkasında evlendiği kişinin olduğunu bilmeme rağmen, babamın akıl sağlığını gündeme getirmeyi içime sindirememiştim. Ancak 87 yaşındaki babamın içine düşürüldüğü bu son tuzak, artık gerekeni yapmam ve bu suistimale bir son vermem konusunda beni ikna eden nihai gelişme olmuştur. Babama annemden kalan manevi ve maddi mirası korumak için elimden geleni yapacağımın bilinmesini isterim.”