İsim babası Yılmaz Erdoğan

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Yapımını BKM’nin üstlendiği eğlenceli şovun ilk gösterisi 8 Mart’ta Maximum Uniq Hall’da yapılacak. Gösterinin provasında muhabirlerin sorularını yanıtlayan üç ünlü kadın “Neler neler kaynatıyoruz. Anılar, şakalar, evlilikler, aldatmalar, şarkılar ve danslar her şey var. Bizim camiamızda çok olay var. İsim vermeden onlardan da bahsediyoruz” diye konuştu.

Nasıl bir araya geldiklerinden bahseden Saba Tümer, “Bizler arkadaşız zaten. Ahenkli bir sohbetimiz ve arkadaşlığımız var. Bunu fark eden BKM bizi bir araya getirme kararı aldı. Benim en büyük hayalimdi bu üçlü olarak bir şey yapmak. Ben bunu hayal ettim ve oldu” diyerek kahkaha attı.



Herkes merak ediyor



Yılmaz Erdoğan’ın da kendilerine destek olduğunu dile getiren Nilgün Belgün “İyi olacağını hissediyoruz. Etraftaki herkes de çok merak ediyor. Yılmaz Erdoğan’a anlattık bunu, hemen bize yardımcı oldu sağ olsun. Gösterimizin ismini de o belirledi.”