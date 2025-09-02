IShowSpeed: Türkiye çok güzel

Haberin Devamı

OLAYLI İSTANBUL TURU



YouTube’da 43.5 milyon takipçisi bulunan IShowSpeed geçtiğimiz aylarda İstanbul’a gelmiş, burada yaşadıklarını canlı yayınla tüm dünyaya izletmişti. Galata Kulesi’nde İngilizce bilen görevli bulamayan, Maraş dondurmacısında ağzına peçete sokulan, Taksim’de yediği döneri eti az olduğu için beğenmeyen IShowSpeed’den sürpriz bir açıklama geldi.

YEMEKLERE BAYILMIŞ



VicBlends adlı başka bir YouTuber’ın programına konuk olan IShowSpeed, “Yayın yapmıyor olsan, en çok hangi ülkede vakit geçirirdin” sorusunu “Muhtemelen Türkiye derim. Yalan yok” diye yanıtladı. Ünlü isim, “Neden Türkiye’ye gitmek isterdin?” sorusu üzerine de şöyle dedi: “Öncelikle yemekleri dostum. Sonra suyu (denizi)... Dostum Türkiye çok güzel. Çok underrated (hak ettiği değeri görmemiş). İstanbul dışında da farklı şehirleri var. Villaları var. Türkiye’de yapılacak bir sürü şey var.”