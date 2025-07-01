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İrlandalı gruptan Filistin’e destek

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#Fontaines D.C.#İstanbul#Konser
İrlandalı gruptan Filistin’e destek
Sayit DURMAZ
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 01, 2025 07:39

İRLANDALI post-punk grubu Fontaines D.C. İstanbul’da ilk kez konser verdi.

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Ekip, önceki akşam KüçükÇiftlik Park’ta sahneye çıktı. Açılışı “Here’s the Thing” ile yapan grup, “Boys in the Better Land”, “It’s Amazing To Be Young”, “In the Modern World” gibi sevilen şarkılarını arka arkaya seslendirdi.

Fontaines D.C., konser boyunca sahnede yer alan Filistin bayrağı ve “Free Palestine” (Filistin’e özgürlük) sloganıyla da dayanışma mesajı verdi. Gecenin finalini “Starburster” şarkısıyla yapan ekip, “İstanbul’a nihayet geldiğimiz için mutluyuz. Teşekkürler İstanbul” diyerek sahneden indi. 

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#Fontaines D.C.#İstanbul#Konser

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