İrlandalı gruptan Filistin’e destek

Ekip, önceki akşam KüçükÇiftlik Park’ta sahneye çıktı. Açılışı “Here’s the Thing” ile yapan grup, “Boys in the Better Land”, “It’s Amazing To Be Young”, “In the Modern World” gibi sevilen şarkılarını arka arkaya seslendirdi.

Fontaines D.C., konser boyunca sahnede yer alan Filistin bayrağı ve “Free Palestine” (Filistin’e özgürlük) sloganıyla da dayanışma mesajı verdi. Gecenin finalini “Starburster” şarkısıyla yapan ekip, “İstanbul’a nihayet geldiğimiz için mutluyuz. Teşekkürler İstanbul” diyerek sahneden indi.