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İrem Derici'den Sidney’de teklif etti! 'Lütfen benimle evlen'

Güncelleme Tarihi:

#İrem Derici#DJ Melih Kunukçu#Sidney
İrem Dericiden Sidney’de teklif etti Lütfen benimle evlen
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 15, 2025 08:53

Pop müziğin ünlü ismi İrem Derici, bir süredir ilişki yaşadığı DJ Melih Kunukçu ile tatil için Avustralya’nın Sidney kentine gitti.

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Şehirde bulunan bir kulüpte sahneye de çıkan ünlü şarkıcı, performansının sonunda sürpriz yaptı, kendisini izleyen sevgilisine evlenme teklif etti:

“Aksanımı bağışlayın. Bu şarkıyı seviyorum. Ve erkek arkadaşımı da seviyorum. Seni seviyorum. Lütfen benimle evlen. Lütfen sor, yeter!”

İrem Dericiden Sidney’de teklif etti Lütfen benimle evlen

Derici, mekânda sahneye çıkmasının hikâyesini de Instagram’da yaptığı paylaşımla anlattı: “Ayşe Özyılmazel, Jam Session’larıyla ünlü bir yeri önermişti. Melih dedim kalk gidiyoruz. Mekânın mimarisi inanılmaz, kokteyller inanılmaz. Monday Jam grubu sahneye çıktı. Sonra solist dedi ki; ‘Burada kimse kimseyi yargılamıyor, isteyen sahneye buyursun’. Yargıland’den geliyorum abla, mazur gör diyemedim, bir şekilde kendimi o sahneye attım. ‘Bi’ daha, bi’ daha’ başladı. 50 kişi var yok içeride. Ben bir duygulan.”

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#İrem Derici#DJ Melih Kunukçu#Sidney

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