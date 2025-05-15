İrem Derici'den Sidney’de teklif etti! 'Lütfen benimle evlen'

Haberin Devamı

Şehirde bulunan bir kulüpte sahneye de çıkan ünlü şarkıcı, performansının sonunda sürpriz yaptı, kendisini izleyen sevgilisine evlenme teklif etti:

“Aksanımı bağışlayın. Bu şarkıyı seviyorum. Ve erkek arkadaşımı da seviyorum. Seni seviyorum. Lütfen benimle evlen. Lütfen sor, yeter!”

Derici, mekânda sahneye çıkmasının hikâyesini de Instagram’da yaptığı paylaşımla anlattı: “Ayşe Özyılmazel, Jam Session’larıyla ünlü bir yeri önermişti. Melih dedim kalk gidiyoruz. Mekânın mimarisi inanılmaz, kokteyller inanılmaz. Monday Jam grubu sahneye çıktı. Sonra solist dedi ki; ‘Burada kimse kimseyi yargılamıyor, isteyen sahneye buyursun’. Yargıland’den geliyorum abla, mazur gör diyemedim, bir şekilde kendimi o sahneye attım. ‘Bi’ daha, bi’ daha’ başladı. 50 kişi var yok içeride. Ben bir duygulan.”