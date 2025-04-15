İrem Derici'den sevgili itirafı: Bülent Ersoy gibi genç severim

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Pop müziğin ünlü ismi İrem Derici önceki akşam Jolly Joker Kıyı İstanbul adlı mekânda sahneye çıktı. Gecede dinleyicileriyle sohbet eden şarkıcı, bir süredir aşk yaşadığı DJ Melih Kunukcu’yla ilişkisinden söz etti. Aralarında 12 yaş fark olduğunu dile getiren Derici, tepkileri umursamadığını belirterek şöyle konuştu: “Bülent Ersoy’un bir lafı vardır; ‘Genç severim’ der. Ben de genç seviyorum. Benim enerjime yaşıtlarım yetişemiyor. Doğum tarihim 1987, erkek arkadaşımınki 1999. İyi ki bulmuşuz birbirimizi, sevmişiz, enerjimiz birbirini tamamlıyor. Göklerde yaşıyoruz.”

‘ABLA’ DEDİ MORALİM BOZULDU

“Genç takıntısı” olduğunu söyleyen İrem Derici, sözlerini şöyle sürdürdü: “Benim bu genç takıntım bayağıdır var. 3 yıl önce Çeşme’deyim. O zaman hayatımda kimse yok. Konserimi yapmışım, arkadaşlarımla çıkmışım, çapkınlık yapacağım. Karşıdan bir grup geliyor. Aralarından biri beni kesiyor. Yunan tanrısı gibi, gözümün içine bakıyor. Dedim ki numaramı isteyecek. Yaklaştık ve bana ‘İrem Abla ben senin şarkılarınla büyüdüm’ dedi. Libido bende yerde tabii. Moralim bozuldu, otele döndüm.”

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ŞU KADINI 3 NUMARAYA KOYAR MISINIZ

İrem Derici, sevgilisi Melih Kunukcu’nun oyun konsolu merakından da dert yandı: “Yaklaşık 5-6 haftadır evde sevdiğim, âşık olduğum adamlayım. Bu aslında çok güzel bir şey. Ama bu PlayStation’ın Allah bin belasını versin. Yeter, ya su dökeceğim üstüne ya camdan atacağım. Çok seksi kıyafetler giyip ekranın önünden geçiyorum, adam beni görmüyor. Bir sahne, iki PlayStation, ben onun için üç numaradayım. Yahu şu kadını üç numaraya koyar mısınız Allah aşkına? İki numara olabilmek için ya rakip DJ olacağım ya da futbola başlayacağım.”

SANATÇI OLDUĞUMDA SUSARIM

Müzik dünyasında sık sık polemiklerle gündeme gelen İrem Derici, herkesle baş edebileceğini söyledi: “5-6 haftadır sahneye çıkmıyorum ama sürekli gündemdeyim bir şekilde. Çünkü milletin benimle derdi var. Adımı ‘Beton’ koydum ben. Herkesle baş edebilecek zekâm var. Gelsin de biri beni yıksın. Benimle uğraşan herkesle uğraşacağım, söz verdim. Genelde bizim sanatçılar susar, ben susmuyorum. Çünkü ben sanatçı değilim, şarkıcıyım. Sanatçı olmam için 40 fırın ekmek daha yemem gerekiyor. Sanatçı olduğumda susarım ama şarkıcı olduğum sürece beni kimse susturamayacak. Evlerinde ağlayarak günlüklerine yazabilirler.”