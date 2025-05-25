İrem Derici'den itiraf! 'Benim ipimle kuyuya inilmez'

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Uzun süredir Melih Kunukçu’yla birlikte olan Derici, “Bugün sizi siyah görüyoruz ne zaman beyazlar içinde göreceğiz?” sorusuna, “Bir kere beyazlar içinde gördünüz. Bu defa ekru tercih edeceğim. Evlilik ne zaman olur hiç bilmiyorum. Çat yarın da olabilir, iki sene sonra da. Hiç olmayabilir de. Ben İrem Derici; ipimle kuyuya inilmez, tükürdüğümü yalama konusunda bir dünya markasıyım” yanıtını verdi.

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EVLİLİK TEKLİFİ GELMEDİ



Melih Kunukçu’yla ilişkileri için şarkıcı, “Çok eğlenceli çift olduk. Şahsi rekorumu kırmak üzereyim. 10 ayı geçiyoruz. 6-7 ay dedim mi gidiyor bende. Bu sefer terazi şaştı. Keyifliyiz. Onun işi yoğun, benim de. Daha az görüşmeye başlayınca ilişki daha güzelleşiyor” ifadelerini kullandı.

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Derici, “Geçtiğimiz günlerde, ‘Evlilik teklifi bekliyorum’ demiştiniz. Teklif geldi mi?” sorusuna, “Gelmedi daha. Gelse canlı yayın açarım” diye cevap verdi. Şarkıcı, beklenmedik anda teklif olmasının daha iyi olacağını belirtti. Düğünle ilgili hayalleri için Derici, “Hayalim yakın arkadaşları toplayıp yurtdışında evlenmek. 200-300 kişilik düğünde para harcayıp, harcatmam” dedi.