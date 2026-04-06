İrem Derici'den Burcu Güneş'e zeytin dalı: Kimseyle küs kalmak istemiyorum

BURCU Güneş’in Demet Akalın’a “Benimle rakip olabilecek herhangi bir seviyede görmüyorum” sözleri sonrası başlayan tartışma İrem Derici’nin de dahil olmasıyla büyümüştü.

Derici’nin “Git önce tedavi ol, seve seve masraflarını karşılarım” sözlerine karşılık Güneş de “Bana senin gibi hemcinslerim dışında hiçbir kimse nefret kusmuyor” demişti.

İrem Derici önceki gün Burcu Güneş ile barıştığını ve ilk adımı kendisinin attığını söyledi. Hayatın kısa olduğunu vurgulayan şarkıcı, küslüklerin anlamsız olduğunu belirtti:

“Niye barışmayayım insanlarla? Ben fevri bir kadınım, Koç burcuyum. Yarın öbür gün ölüp gideceğiz. Kimseyle küs kalmak istemiyorum. Burcu’ya ilk mesajı ben attım çünkü başta haklıydım ama sonra haksız duruma düştüm. Heveslendiğim konuşmayı yapamadık. Şöyle bir cümle geçti arada: ‘Sen kalbini bana aç gerisi hallolur’.” Derici, tartışmalarla anılmaktan artık yorulduğunu da söyledi.