×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER SAĞLIK
HABERLERKelebek Haberleri

İrem Derici ve DJ sevgilisinin arasında neler oluyor?

Güncelleme Tarihi:

#İrem Derici#Melih Kunukçu#Kıbrıs
İrem Derici ve DJ sevgilisinin arasında neler oluyor
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 08, 2025 11:43

İrem Derici, DJ sevgilisi Melih Kunukçu’yla ayrıldıkları iddiasına yanıt verdi.

Haberin Devamı

Önceki akşam Kıbrıs’taki Chamada Beach Club’da konser veren şarkıcı, sahne öncesi basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Derici, Kunukçu’yla sosyal medyada takipleşmeyi bıraktıkları için çıkan ayrılık haberlerine şöyle yanıt verdi:

“Konsere beraber geldik. Yanımda, ne ayrılması? Bir anlık kızgınlıkla takipten çıktık. Birbirimizi çok ihmal ettik ama toparlayacağız elbette. Aramızda aşılamaz bir sevgi var. Zaten ayrılırsak dağılırım, beni bir süre bulamazsınız.”

İrem Derici ve DJ sevgilisinin arasında neler oluyor


SUSMA KARARI ALDIM

İrem Derici, yaptığı her açıklamanın sorun yarattığını belirterek artık konuşmama kararı aldığını da söyledi:

“Bıktım artık, söylediğim her şey farklı bir tarafa çekiliyor. Ne söylesek sorun oluyor. Artık susma kararı aldım. Suratıma tükürseler ‘Ya Rabbi şükür’ deyip yoluma bakacağım. Ama başkası hakkında konuşurum, bana ‘dedikodu’ deyin, oturup konuşalım.”

Gözden Kaçmasınİrem Dericiden itiraf Benim ipimle kuyuya inilmezİrem Derici'den itiraf! 'Benim ipimle kuyuya inilmez'Haberi görüntüle

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#İrem Derici#Melih Kunukçu#Kıbrıs

BAKMADAN GEÇME!