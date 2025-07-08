İrem Derici ve DJ sevgilisinin arasında neler oluyor?

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Önceki akşam Kıbrıs’taki Chamada Beach Club’da konser veren şarkıcı, sahne öncesi basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Derici, Kunukçu’yla sosyal medyada takipleşmeyi bıraktıkları için çıkan ayrılık haberlerine şöyle yanıt verdi:

“Konsere beraber geldik. Yanımda, ne ayrılması? Bir anlık kızgınlıkla takipten çıktık. Birbirimizi çok ihmal ettik ama toparlayacağız elbette. Aramızda aşılamaz bir sevgi var. Zaten ayrılırsak dağılırım, beni bir süre bulamazsınız.”

İrem Derici , yaptığı her açıklamanın sorun yarattığını belirterek artık konuşmama kararı aldığını da söyledi:

“Bıktım artık, söylediğim her şey farklı bir tarafa çekiliyor. Ne söylesek sorun oluyor. Artık susma kararı aldım. Suratıma tükürseler ‘Ya Rabbi şükür’ deyip yoluma bakacağım. Ama başkası hakkında konuşurum, bana ‘dedikodu’ deyin, oturup konuşalım.”