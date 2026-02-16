İrem Derici: Nişanla değişmem

×
Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Şubat 16, 2026 09:34

İrem Derici Kozyatağı Hilton’da bulunan Sahne 17 Plus’ta sahneye çıktı. Derici, geçmişte birçok Sevgililer Günü’nü yalnız geçirdiğini söyledi.

Derici, 14 Şubat’ın ise kendisi için anlamı çok daha farklı olduğunu açıkladı:

“2 yıldır 14 Şubat’ı hayatımın aşkıyla geçiriyorum. Ayrıca bugün 38 yıldır hayatımın en büyük aşkı olan babamın doğum günü.”

Şarkıcı, hakkında yapılan “Nişanlandıktan sonra değişti” yorumlarına ise “Ne değişti? Aynı ağzı bozuk kadınım. 15 senedir değişmemişim, bir nişanla mı değişeceğim? Nişanda hanımefendiydim çünkü aile büyükleri vardı. O ortam insana maneviyat katıyor. Ama ben aynı manyağım, zararsız; en fazla kendine zararlı” diye yanıt verdi.

İrem Derici, Beren Saat’in müzik çalışmaları hakkında “İngilizcesi çok güzel, sözleri kendi yazmış, müziği kendi yapmış. Kime ne? Eminim o da kötü yorumları zerre umursamıyordur” dedi.

