İrem Derici: İlk evimi aldım

Oluşturulma Tarihi: Aralık 20, 2025 08:09
İrem Derici önceki akşam Etiler’de bir mekandan çıkarken görüntülendi. Derici, nişanlısı Melih Kunukçu ile 2026 Eylül’de evleneceğini duyurdu.
Şarkıcı, “İlişkide toksik biri misiniz?” sorusuna şu yanıtı verdi: BİR EV ALDIMİrem Derici
“Genel olarak toksik bir insanım ama bu Melih’le değişti. Küfrü bile bırakma aşamasındayım. Kendimi eğitiyorum çünkü artık bir aile kurmak ve çocuk sahibi olmak istiyorum. Kendimi buna hazır hissediyorum. Benim gibi manyakların çocukları vatana millete hayırlı olur.”
, ilk evini aldığını da duyurdu:
Çok çalıştım ama paramı hep sağa sola harcadım. Bu defa bir şey yapıp ev aldım. Uzun yıllar kocamla yaşayacağım, çocuklarımı doğurup büyüteceğim bir ev. Çok mutluyum, hâlâ inanamıyorum. Sonunda başardım. Mart ayı gibi yerleşeceğiz.”